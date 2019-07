ALBERTO TOMBA/ “Mihjlovic mio grande amico, lo abbraccio” (Quelli della luna)

All’interno di Quelli della luna, il programma ideato e condotto da Giampiero Mughini, ci sarà spazio per Alberto Tomba. Il grande sciatore, che fece furore nella fine degli anni Ottanta e nei primi Novanta dove vinse tutto quello che c’era da vincere, oggi ha fatto un po’ perdere le tracce di sé. La sua vita privata è assolutamente top secret e da quello che sappiamo lo sci non fa più parte della sua vita. Quello sport che gli ha dato parecchio (fama, soldi, donne) oggi non è più parte integrante della sua esistenza. La passione certamente c’è ancora, così come quella per il calcio: Alberto Tomba, infatti, come tutti sanno, è un noto appassionato di calcio e il Bologna è la sua squadra del cuore. In un momento come questo, così delicato per il club, il grande sciatore non poteva non far sentire le sue parole di cordoglio per l’allenatore della squadra, Sinisa Mihajlovic. L’ex difensore della Lazio, purtroppo, ha appreso da poco di avere la leucemia.

ALBERTO TOMBA: “SINISA MIO GRANDE AMICO”

Alberto Tomba è sempre stato un personaggio particolare ed è per questo che Giampiero Mughini, all’interno di Quelli della luna, parlerà di lui. Delle sue imprese, delle sue cadute rovinose e dei suoi straordinari trionfi sugli sci. Tornando però a Sinisa Mihajovic e al Bologna, l’ex grande sciatore ha voluto rendere noto qualche retroscena sulla sua amicizia con l’ex difensore, oggi allenatore, come riportato da Calcioweb.eu: “Io e Sinisa ci siamo conosciuti a un evento e da allora tra noi due è sorta una grande amicizia, fatta di rispetto e di simpatia reciproca. Quando ho saputo della malattia sono rimasto scosso. Abbiamo cenato insieme appena un paio di mesi fa.” Tutto il Bologna ha fatto sapere a sua solidarietà al tecnico che da quando si è seduto sulla panchina rossoblù ha fatto più che bene. Tra i tanti tifosi della storica squadra della Serie A ce ne è dunque uno davvero speciale: Alberto Tomba.

Alberto Tomba, è sempre stato un grande appassionato di calcio. Qui in Italia, d’altronde, il pallone è lo sport nazionale e anche chi pratica un’altra disciplina non può completamente esimersi dall’ignorare la serie A e i suoi dintorni. Alberto Tomba, nello specifico, si è dimostrato davvero un grande appassionato dei suoi colori: “Da quando Sinisa Mihajlovic è diventato allenatore del Bologna la mia squadra ha fatto un salto incredibile. L’ha presa che eravamo sul fondo della classifica e l’ha lasciata che eravamo a metà. Lui è una persona straordinaria e un caro amico, quello che gli è successo è terribile. Glia mando un fortissimo abbraccio e spero davvero di rivederlo al più presto.” Insomma, Alberto Tomba è finalmente cresciuto: oggi, passati i cinquant’anni le bravate sembrano lontane anni luce (ricorderete quella in cui fu beccato a brandire una finta paletta della Polizia per saltare il traffico) e la testa pare essere andata finalmente a posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA