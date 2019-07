Viktorija Mihajlovic su papà Sinisa malato/ “Sorrido e mi criticate, ma devo reagire”

Duro sfogo di Viktorija Mihajlovic su Instagram. La figlia dell’allenatore del Bologna, che da poco ha cominciato la sua battaglia contro la leucemia, ha risposto alle critiche di chi non apprezza la sua reazione alla malattia del padre. «Esco di casa e la gente mi guarda come per dire: ma davvero sta uscendo in questa situazione? Oddio ma ride? Mette le foto su Instagram?», ha esordito l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sui social. E quindi ha deciso di rispondere con la stessa grinta che il padre Sinisa Mihajlovic ha messo in campo e sta mettendo ora in questa delicata situazione. «Sapete cosa vi dico? Io esco quanto ca..o mi pare, rido quanto ca..o mi pare e metto tutte le ca..o di foto che voglio», ha scritto Viktorija Mihajlovic. E a quanti non capiscono perché si comporta così spiega: «Voi sapete cosa dovete fare? Guardarmi e imparare che nella vita bisogna reagire, che se una persona ride, mette foto, esce, è perché, anche se durante il nostro percorso ci sono degli ostacoli, non bisogna mai dimenticarsi di essere in primis delle persone, con un’anima».

VIKTORIJA MIHAJLOVIC E PAPÀ SINISA MALATO, SFOGO SU INSTAGRAM

Uno sfogo comprensibile quello di Viktorija Mihajlovic. In questi casi delicati la ricerca della “normalità” spesso non viene compresa. Ne parlò Nadia Toffa dopo aver raccontato di lottare contro il cancro, lo ha fatto poi Elena Santarelli, che fu dura tanto quanto lo è oggi la figlia di Sinisa Mihajlovic perché fu criticata in quanto madre visto che ha continuato a lavorare in tv nonostante la malattia del figlio. In un’epoca in cui tutti sentono il dovere di dire sempre la propria su tutto non bisogna sorprendersi di critiche e giudizi. Sarebbe però più utile fermarsi a riflettere anziché sindacare sui comportamenti altrui o addirittura giudicarli. «Tutti noi per stare bene abbiamo bisogno di sentirci vivi; di ridere, scherzare, uscire con gli amici e bere qualche birra». Perché la vita non si ferma quando la malattia ci attacca o stravolge la vita delle persone che amiamo. E la risposta migliore di Viktorija Mihajlovic arriva alla fine del suo post: «Vi voglio bene lo stesso».





