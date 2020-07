ALBERTO URSO/ L’omaggio per il maestro Ennio Morricone

Alberto Urso ha deciso di rendere omaggio al grande Ennio Morricone in questi giorni, in seguito alla scomparsa del grande Maestro. E non solo con la sua voce, interpretando una delle pietre miliari delle creazioni di Morricone, Nuovo Cinema Paradiso, grazie ad una versione incisa con Katherine Jenkin Sobea Londra, appena pochi giorni prima della scomparsa del compositore. “Sono felice e onorato di interpretare un pezzo di storia”, ha rivelato su Instagram, “grazie Katherine per aver condiviso con me parte della tua musica!”. Clicca qui per guardare il video di Alberto Urso. Il tenore italiano ha scelto inoltre di dedicare a Morricone un pensiero speciale, grazie ad un altro post scritto alcuni giorni dopo: “Ciao Maestro, grazie per tutte le emozioni che hai saputo farci vivere con la tua musica. Rimarrai sempre nei nostri cuori e vivrai sempre nel suono delle tue composizioni. Ci mancherai”. Al suo ringraziamento si sono uniti migliaia e migliaia di fan, sia per celebrare la memoria del Maestro sia per sottolineare quanto Urso abbia un cuore grandissimo. Oggi, sabato 11 luglio 2020, Alberto Urso sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie al programma Una voce per Padre Pio. Gli ammiratori non dovranno attendere molto quindi prima di rivederlo e riascoltarlo ancora una volta sul palco.

ALBERTO URSO A “UNA VOCE PER PADRE PIO”

Alberto Urso sta trascorrendo l’estate in famiglia, prima di dedicarsi ancora una volta al lavoro. “Manchi solo tu”, scrive in un post di fine giusto, taggando la sorella Ramona Urso. Nella foto, il cantante posa sorridente come sempre al fianco dei due genitori. Clicca qui per guardare la foto di Alberto Urso. Per quanto riguarda la musica, il cantante si è già lanciato a capo chino verso questo periodo estivo, per viverlo e farlo vivere al meglio: in collaborazione con J-Ax, pochi giorni fa ha pubblicato il video di Quando quando quando. Una rivisitazione della celebre canzone di Tony Renis. “Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo a tutti voi”, ha scritto in quei giorni sui social, “Ho scelto Quando quando quando di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring J-Ax e prodotto da Gabry Ponte, che ringrazio entrambi tantissimo”. Non si tratta della prima collaborazione interessante che Alberto regala ai propri ammiratori. Alla fine del mese di aprile, il tenore si è unito alla sorella Ramona per interpretare un duetto inedito sulle note di Indispensabile, uno dei brani più conosciuti del vincitore di Amici di Maria De Filippi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA