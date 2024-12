C’è anche Alberto Urso tra gli ospiti protagonisti di This is me, questa sera mercoledì 4 dicembre su Canale 5. Sono trascorsi circa cinque anni da quanto il talentoso cantante ha vinto Amici, un’esperienza che porta inevitabilmente nel cuore e di cui conserva splendidi ricordi. Dopo essersi imposto nel talent show di Amici, tuttavia, non sono mancati momenti difficili per Alberto Urso, che in una intervista a Today vuota il sacco e svela luci e ombre del successo.

“Mi ha formato sia artisticamente che a livello umano, sono entrato in contatto con un mondo meraviglioso e ho potuto esprimere la mia musica con tante persone. Devo dire grazie a tutti per questa possibilità”, sottolinea grato Alberto Urso. Eppure in tutto questo tempo non ci sono stati solo applausi e momenti indimenticabili, ma anche difficoltà e pressioni con cui è difficile confrontarsi.

Alberto Urso e la ‘lotta’ contro le pressioni del mondo discografico: “A volte può esplodere il cervello”

“Ci sono stati periodi bui a livello musicale”, ammette il cantante nella suddetta intervista. “Viviamo di numeri, in un mondo dove la competizione è al primo posto. Bisogna avere un carattere molto forte per stare nel mondo della musica, ma bisogna essere anche umili e costanti”, spiega l’ex campione di Amici. Alberto Urso parla di self control, ma anche di grande forza di volontà perché le pressioni a volte possono mettere in ginocchio un artista.

“E’ possibile che si avverta il bisogno di un momento di pausa per riflettere e per riposarsi il cervello, perché ti può esplodere. Dipende dal carattere che hai”, continua Alberto. Pure per lui ci sono stati tanti momento no, ma grazie alla famiglia e ad un temperamento forte ha superato ogni difficoltà: “Il segreto? Restare lucidi anche per evitare di commettere errori importanti”.