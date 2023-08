Alcolismo, un’iniezione per diventare sobri/ Rilascia dopamina nel cervello: ridotta del 90% la dipendenza

Un’iniezione potrebbe resettare i “percorsi del piacere” del cervello e aiutare gli alcolisti a diventare sobri, secondo un recente studio. Adattando una forma di terapia genica in fase di sviluppo per curare il morbo di Parkinson, i ricercatori hanno trovato una probabile cura per le forme più gravi di alcolismo per consentire al cervello di provare nuovamente piacere normalmente senza bisogno di alcol. I primi studi sulle scimmie Rhesus erano stati “incredibilmente efficaci” nel ridurre il consumo di alcol tra gli animali dipendenti del 90%.

Canzone dei Pink Floyd ricreata leggendo l'attività cerebrale grazie all'IA/ Monitorati 29 pazienti

Come spiegato dalla dottoressa Kathleen Grant, dell’Oregon Health and Science University, il team ha lavorato per sviluppare una cura per gli alcolisti più gravi che non avevano risposto a “tutti i nostri normali approcci terapeutici”. L’alcol rilascia dopamina, parte del sistema di ricompensa del cervello. Coloro che diventano dipendenti sentono il bisogno di bere quantità sempre maggiori per indurre la stessa sensazione di piacere. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Medicine e ha affermato che nei casi più gravi ciò può effettivamente ricalibrare il cervello, portando a una “disfunzione prolungata dei circuiti di ricompensa”.

Alzheimer, spray nasale aiuta la memoria/ Studio "Inalare insulina protegge neuroni"

Alcolismo: così l’iniezione ha funzionato sulle scimmie

Gli studi hanno scoperto che il cervello delle persone che soffrono di alcolismo, produce meno dopamina del solito. Questo porta le persone con dipendenza a ricadere dopo periodi di astinenza. Grant ha spiegato: “In questo momento, lì non esistono terapie mirate ai circuiti del cervello che sono alterati dal consumo prolungato e pesante di alcol”. La procedura del suo team prevede un intervento chirurgico per iniettare un virus contenente una proteina chiave in una regione centrale del cervello. Questo virus, innocuo, assicura che la proteina, chiamata fattore neurotrofico derivato dalla linea cellulare gliale (GDNF), venga impiantata direttamente nelle cellule. Potrebbe diventare ben presto una terapia per aumentare la sopravvivenza e la funzione delle cellule danneggiate durante lo sviluppo del morbo di Parkinson e attivare i neuroni che producono dopamina.

Malattie mentali nelle donne e parto pretermine: c'è correlazione/ Rischio del 50% superiore

Nello studio, un gruppo di otto macachi Rhesus maschi adulti era “abituato” a bere acqua con il 4% di etanolo, simile ad una birra chiara. La metà degli animali è stata quindi trattata con le iniezioni cerebrali mentre gli altri quattro sono stati utilizzati per un confronto. Lo studio ha rilevato che l’iniezione “ha attenuato l’assunzione di alcol durante più cicli di astinenza di quattro settimane e quattro settimane di reintroduzione dell’alcol“, portando a una riduzione del 90% dell’assunzione. Dusko Ilic, professore di scienze delle cellule staminali al King’s College di Londra, che non è stato coinvolto nello studio, ha affermato che la terapia è “una strada interessante da esplorare“. Sono però necessari nuovi test.











© RIPRODUZIONE RISERVATA