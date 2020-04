Alda D’Eusanio, aggredita da una senzatetto / Video, “Ha preso a calci il mio cane”

Sono giorni concitati per la giornalista Alda D’Eusanio, che alla vigilia di Pasqua ha raccontato l’aggressione subita in pieno giorno a Roma, durante la consueta passeggiata con il cagnolino. E’ successo nel quartiere Parione, con la D’Eusanio che ha documentato la situazione di degrado con un video postato sul proprio profilo Instagram. Attraverso i suoi canali social la commentatrice ha sintetizzato l’accaduto, raccontando l’aspro diverbio avuto con una senzatetto. Per la D’Eusanio è una situazione inaccettabile, visto che l’incolumità dei cittadini sarebbe a repentaglio. “Oggi io e Mia (il suo cagnolino, ndr) siamo state aggredite in piazza della Chiesa Nuova che è ormai diventata ritrovo dei senzatetto che spesso si ubriacano e aggrediscono i passanti”, ha spiegato. “Lei ha dato un calcio a Mia e poi ha iniziato ad inveire contro di me. Questa gente va aiutata e controllata. Nessuno deve essere lasciato solo. Neppure noi!”. Lo scontro sarebbe avvenuto con una donna di origine sudamericana, che compare urlante nel video postato dalla nota giornalista. La malcapitata Alda D’Eusanio è stata ricoperta di insulti dalla senzatetto, ma sul web ha trovato la vicinanza dei fan, che logicamente hanno condannato l’aggressione: “Tolleranza zero per questi elementi!”.



