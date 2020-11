Alda D’Eusanio: “Dopo il coma pensavo fosse finito tutto”/ “Poi la rinascita…”

Era il 2012 quando Alda D’Eusanio venne investita da una moto in corsa. Le conseguenze di questo incidente furono drammatiche: la donna finì infatti in coma. Oggi quello è rimasto solo un terribile ricordo: all’età di 70 anni – compiuti da poco – Alda è più forte che mai e soprattutto pronta a rimettersi in gioco. Lo fa con una sfida tutta teatrale: uno spettacolo dal titolo ‘È nata una zucca‘. In un’intervista rilasciata al periodico Mio, la D’Eusanio è tornata a parlare dell’incidente che l’ha vista protagonista, lasciandosi andare ad una dichiarazione piuttosto toccante. “Quando pensavo che dopo il coma fosse finito tutto, che non avrei fatto più nulla di nuovo, mi arriva questo stimolo di rinascita professionale da quel folle e visionario di Silvano Spada”, ha ammesso.

Alda D’Eusanio e la rinascita dopo il coma

Una nuova sfida attende dunque Alda D’Eusanio. Alle pagine del settimanale, parlando dell’esordio imminente a teatro, ha infatti svelato che si tratta “di un nuovo inizio, per me del tutto inaspettato”. Solo poche settimane fa, Alda D’Eusanio ha festeggiato i suoi 70 anni a Domenica Live ed è qui che ha voluto ricordare il marito Gianni Statera, morto a maggio del 1999: “Ho avuto la fortuna di incontrare l’uomo giusto e di essere amata. Ho la sua faccia sul mio orologio. Lo sento sempre molto presente e molto vivo, non gli consento di morire. Il suo cuore batte nel mio e si fermerà nel giorno in cui si fermerà il mio. Allora moriremo insieme come abbiamo sempre detto.” ha confessato.



