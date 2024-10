Alda D’Eusanio e la vita privata: il marito Gianni Statera morto nel 1999

Alda D’Eusanio è una delle ospiti della nuova puntata de La volta buona in onda oggi pomeriggio, martedì 8 ottobre 2024, su Rai1 con Caterina Balivo alla conduzione. L’occasione è sicuramente quella per ripercorrere la carriera della giornalista, conduttrice e opinionista televisiva italiana, ma anche, forse, per soffermarsi sulla sua vita privata e sull’amore che ha caratterizzato la sua vita: quello per il marito Gianni Statera, scomparso nel 1999.

Originario di Roma, classe 1943, Gianni Statera è stato un celebre sociologo italiano; dopo essersi laureato presso l’Università la Sapienza di Roma nella facoltà di Lettere e Filosofia, è diventato insegnante per poi diventare presidente della facoltà di sociologia nel 1991 nonché scrittore di numerosi saggi e volumi sulla sociologia. Il matrimonio con Alda D’Eusanio è stato celebrato nel 1983 ed è durato fino al 1999, anno della morte del marito.

Alda D’Eusanio ancora innamorata di suo marito: “Vivo sempre con lui“

La morte di Gianni Statera ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita e nel cuore di Alda D’Eusanio, che ancora oggi soffre per la sua assenza. In un’intervista rilasciata a Storie italiane lo scorso ottobre 2023, la conduttrice aveva così ricordato l’uomo della sua vita: “Io vivo sempre con lui, sono sempre innamorata di lui, mio marito mi piace e mi manca, mi manca più oggi di ieri, non è vero che il tempo fa passare il dolore, io sento ancora l’odore e il profumo di mio marito“.

Attualmente Alda D’Eusanio, focalizzandoci sui gossip relativi alla conduttrice, non avrebbe nessun fidanzato al suo fianco. Il suo pensiero fisso è sempre rivolto al suo adorato marito, come ribadito in quell’intervista ai microfoni di Eleonora Daniele: “Non c’è modo per tornare felice, io lo amo e non ho il cuore libero per poter pensare ad altro, io voglio lui e non un altro. Ho trovato l’equilibrio vivendo di dolore”.