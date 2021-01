Alda D’Eusanio insulta Antonella Elia / “Non sa fare niente”: lite al Grande Fratello Vip?

Antonella Elia è sempre più nelle grazie dei telespettatori del Grande Fratello Vip, che settimana dopo settimana apprezzano la sua schiettezza ed il suo essere peperino. La Elia però non ha fatto breccia nel cuore di Alda D’Eusanio, che al contrario dei fan non sembra gradire le sue uscite, tantomeno il suo modo di fare o di porsi. Ecco perché questa sera al GF ci si aspetta un duro confronto tra Alda D’Eusanio ed Antonella Elia, soprattutto dopo le durissime critiche che ha riservato all’opinionista di Alfonso Signorini. Ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, la D’Eusanio è stata lapidaria nei riguardi di Antonella Elia: “In Tv è il momento di chi non sa fare nulla, e questo è proprio il suo momento…”, ha dichiarato. Poi la stoccata sulla carriera: “Corrado era stato il primo a intuire che Antonella Elia non avesse talento e lei ci ha costruito su il suo personaggio”.

Alda D’Eusanio vs Antonella Elia: parole forti contro l’opinionista del GF VIP

Alda D’Eusanio non è stata tenera nei confronti di Antonella Elia, attaccandola apertamente. Sostanzialmente l’opinionista di Mediaset non ritiene che la Elia non abbia molte capacità e dal momento che questa sera prenderà parte alla nuova puntata del Grande Fratello VIP, avrà modo di riferirle tutto quanto in prima persona. Trattandosi di due personalità molto forti nel panorama televisivo italiano, il pubblico si aspetta grandi scintille tra la D’Eusanio e l’Elia. E stando ai rumors pre-puntata sembra proprio che l’appuntamento di questa sera riservi colpi di scena e confronti molto accesi.



