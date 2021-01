Alda D’Eusanio, l’incidente e il racconto choc del coma / “Ero avvolta in una luce”

Alda D’Eusanio porta ancora i segni emotivi dell’incidente che l’ha coinvolta a Roma qualche anno fa. Era un giorno come tanti, quando attraversando la strada è stata investita da uno scooter. Le conseguenze sono state molto pesanti per la conduttrice, che per qualche anno ha combattuto con un mostro. Lo spavento e il rischio di perdere la vita l’hanno stravolta profondamente. Lo ha raccontato la stessa Alda D’Eusanio in una recente intervista menzionata da Chedonna.it, in cui la showgirl descrive i momenti più duri: “Ero avvolta in una luce, non volevo saperne di tornare”, ha raccontato. “Ma se sono ancora qui, evidentemente la vita mi deve un sogno“. Le dinamiche dell’incidente non si discostano da quelle più comuni: il pilota, molto probabilmente, andava di fretta e non si è accorto della D’Eusanio che ne ha pagato le conseguenze.

Alda D’Eusanio non perdona chi l’ha investita anni prima

Alda D’Eusanio, infatti, è finita in coma e si è rimessa in sesto solo dopo molto tempo. La conduttrice e opinionista di Mediaset se l’è vista davvero brutta, subendo ben 5 emorragie celebrali. In quel momento Alda rischiava di lasciarsi andare e di non riprendersi più. Tuttora, benché il peggio sia alle spalle, la D’Eusanio non desidera rivedere la persona che l’ha investita. Non vuole perdonarla perché non riesce a dimenticare il periodo difficile e più duro che ha vissuto in seguito all’incidente.



