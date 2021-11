Aldo Montano attacca Lulù Selassié/ “Più attenzione a Manuel”, i social contro di lui

Le principesse Selassié nel mirino dei Vip

Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Davide Silvestri si sono fermati a chiacchierare e a commentare alcuni comportamenti delle principesse Selassié. I tre vip, infatti, hanno notato alcuni atteggiamenti comuni nelle tre sorelle, che a volte sono andati oltre al rispetto verso gli altri e dell’educazione. Manuel ha parlato delle costanti attenzioni di Lulù Selassié, che ha spesso sorpassato i limiti della privacy, per questo motivo lui ha preso le distanze dalla ragazza: “A volte manca davvero il rispetto, ma non lo fanno con cattiveria”, ha commentato Manuel, certo della buona fede delle tre sorelle. Davide ha ricordato un episodio in zona beauty, dove una delle sorelle gli ha chiesto di lasciarle il posto perché doveva mettersi il costume, senza tenere conto del suo bisogno di dover andare con urgenza al bagno.

Manuel Bortuzzo vs Lulù Selassié “Eliminata? Magari!”/ Poi la sparla “Irrispettosa…”

Aldo Montano critica Lulù Selassié

Anche Aldo Montano ha notato la mancanza di rispetto di Lulù e Clarissa, mentre sono tutti d’accordo che Jessica abbia dimostrato di essere più matura rispetto alle sorelle: “Jessica è un’altra cosa, che pazienza che ha quella ragazza”, ha commentato Davide. Infine lo schermidore ha notato che Lulù lascia spesso la sedia in mezzo alla vetrata della veranda, non badando al disagio di Manuel: “Sono due mesi e mezzo che viviamo con te. Un minimo di accortezza, hai imparato due o tre cose… ci è servita anche questa esperienza per capire che magari alcune difficoltà a cui non fai caso sono importanti per altri… Anche io prima non ho mai vissuto con una persona in carrozzina”. Sui social in molti hanno criticato il comportamento dei tre vip: “Ma non sarebbe meglio parlarne con la diretta interessata, facendole capire i suoi errori e aiutarla a migliorare, dato che lei da sé non se ne accorge?”, ha commentato una persona su Instagram.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié si addormenta durante la Turandot/ L'attacco di Manuel: "Che schifo"Lulù Selassiè delusa da Manuel Bortuzzo/ "Ha nominato Clarissa, io con il fratello…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA