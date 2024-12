Negli ultimi giorni divampa il caso del rinvio a giudizio per Lulù Selassiè accusata di minacce e stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo, suo ex fidanzato. Conosciamo bene entrambi, nel merito della liaison, in quanto ex protagonisti del Grande Fratello Vip; proprio nella casa più spiata d’Italia scoccò la scintilla tra i due ma le cose, stando agli ultimi eventi, hanno preso una piega non proprio felice. Intervistata da Fanpage ha rotto il silenzio Clarissa Selassiè, sorella di Lulù, dando la propria versione dei fatti chiaramente a difesa della sorella rispetto alle accuse mosse da Manuel Bortuzzo.

“Sono giorni molto particolari, non ci aspettavamo di subire queste calunnie; Lulù sta gestendo contemporaneamente le difficoltà emotive che derivano da una rottura sentimentale e i pesanti attacchi mediatici. Noi però siamo forti, crediamo che la verità verrà fuori”. Inizia così Clarissa Selassiè, sottolineando come sua sorella Lulù sia particolarmente provata da quanto accaduto negli ultimi giorni sia dal punto di vista legale che mediatico dopo le denunce di Manuel Bortuzzo, ex fidanzato della sorella. “Molti credono che Lulù abbia ammesso le sue colpe ma non è così; ha solo confermato di avere esagerato in alcune circostanze. Inoltre, sono state fatte supposizioni sulla sua salute mentale: ‘E’ pazza, sta male…’. Sono persone ignoranti e non capiscono che questo non è uno scherzo, non si può esprimere pubblicamente un giudizio del genere”.

Clarissa Selassiè – come riporta Isa e Chia – nell’intervista a Fanpage ha sottolineato come ancora in estate sua sorella Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo fossero ancora una coppia anche se lo sportivo non desiderava che la liaison fosse nota al mondo della cronaca rosa. “Ero presente e li ho visti innamorati anche in quell’occasione” – ha raccontato l’ex volto del Grande Fratello in merito a quanto sarebbe accaduto durante gli ultimi Mondiali di nuoto a Manchester. Secondo quanto raccontato da Manuel Bortuzzo, Lulù selassiè avrebbe infatti prenotato una camera nel suo stesso hotel. “Ho fatto foto e video di loro insieme che testimoniano come fossero innamorati, non capisco perchè lo abbia citato fra gli episodi”, ha aggiunto Clarissa Selassiè: “…Lulù rispettava la privacy che Manuel voleva mantenere e di conseguenza la storia tenuta nascosta. Perchè? Dovete chiederlo a lui, mia sorella non ha mai voluto nascondere niente…”.

C’era però chi sapeva della relazione tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, come raccontato da Clarissa Selassiè a Fanpage: “Lo sapevamo e io la mia famiglia, così come gli amici fidati… Se qualcuno ha influenzato Manuel? Non posso rispondere, ma sicuramente da parte della sua famiglia, in particolare da parte del padre c’è sempre stata una certa avversione”. La notizia delle denunce di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassiè ha dunque avuto una certa risonanza emotiva nella ragazza come raccontato da sua sorella Clarissa Selassiè: “E’ stato un fulmine a ciel sereno, siamo ancora tutti sotto choc… Sono molto delusa, questa non è la persona che io conosco; se potessi parlare con Manuel sono ricordo che basterebbe uno sguardo per capirci visto il rapporto che io e lui avevamo…”.