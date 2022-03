Aldo Montano difende moglie russa Olga: “Preso distanze da tutto”/ “Non viviamo bene”

Aldo Montano rompe il silenzio e difende la moglie Olga Plachina, che si trova al centro di un caos mediatico dopo avere scritto su Instagram che è “fiera di essere russa” e che Vladimir Putin le è sempre piaciuto come presidente. La donna ha ribadito che non approva in alcun modo la guerra in Ucraina, ma ciò non è stato sufficiente ad evitarle le critiche. È per questo motivo che è intervenuto il marito.

“Mia moglie ha preso le distanze da tutto”, ha detto lo schermitore in una intervista al Corriere della Sera. “La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene. Olga è russa e si trova a vivere qualcosa di particolare, anche perché vediamo immagini che sono comunque di guerra. Al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare”.

Aldo Montano difende moglie russa Olga: “Preso distanze da tutto”. Il dibattito in famiglia

Il dibattito sulla Russia nella famiglia di Aldo Montano, dato che la moglie Olga Plachina è russa, è sempre stato d’altronde all’ordine del giorno. La donna, ex quattrocentista e vincitrice del concorso Miss Sport e Miss Best Model, nonostante viva da anni in Italia, non ha mai dimenticato le sue origini. È per questo motivo che la coppia spesso si ritrova a confrontarsi su temi di questo genere, che adesso sono diventati più pesanti in virtù della guerra in Ucraina.

“A casa siamo sempre abituati a sentire i telegiornali italiani e russi. Constatiamo che le differenze sono notevoli e allora partono le discussioni, che però rimangono sempre all’interno di un sano confronto di idee”, ha raccontato ancora lo schermitore al Corriere della Sera. Una realtà dura da affrontare dunque per i due ex atleti, dalla cui unione negli scorsi anni sono nati i figli Olympia e Mario.

