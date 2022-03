Aldo Montano, malattia/ Operazione all’anca “Necrosi progressiva, serve una protesi”

Aldo Montano “Sono in procinto di fare quest’operazione”

Aldo Montano torna da Silvia Toffanin, ospite del programma “Verissimo“. Pochi mesi fa, l’ex campione olimpionico aveva spiegato le sue condizioni di salute precarie dovute all’usura fisica per i suoi tanti anni di sport ad alto livello. Proprio a “Verissimo” dichiarò: “Da due anni soffro di una necrosi ad un’anca; un po’ per DNA, un po’ per l’esposizione così lunga durante la mia carriera. Sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un’operazione invasiva“. Non solo: “Devo anche operarmi alla spalla sinistra, mi devo rimettere a posto per fare la mia seconda parte di vita, devo fare il tagliando, è un po’ presto ma ho usurato parecchio il mio corpo e i kilometri si sentono tutti”.

Olga Plachina, moglie e figli di Aldo Montano/ ”Tu per me sei tutto”

Aldo Montano, un’operazione che non si può più rimandare

Aldo Montano da diverso tempo soffre di necrosi progressiva. Poco dopo aver partecipato alle scorse Olimpiadi di Tokyo, l’ex concorrente del GF VIP confessò al Corriere della Sera: “Un anno e mezzo fa ho scoperto di avere una necrosi progressiva. La protesi, a fine carriera, diventa necessaria. È lo scotto per aver gareggiato a lungo”. Poi, nel corso di un’intervista a “Verissimo“, subito dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà, Aldo Montano ha annunciato l’ormai prossimo intervento risolutivo: “È arrivato il momento anche di pensare al dopo in cui non ci saranno pedane, gare e competizioni ma ci saranno tante altre belle cose che mi voglio godere e così riesco a godermi tutto con grande difficoltà”. L’operazione all’anca non è certo banale ma Aldo Montano negli ultimi mesi ha già dovuto superare il dolore e stringere i denti, andando avanti con le infiltrazioni e le terapie. Adesso l’intervento di protesi all’anca non si può più rimandare.

LEGGI ANCHE:

Aldo Montano attacca Alex Belli: "Comportamento vergognoso"/ "Brutto esempio"Manuel Bortuzzo torna ad allenarsi dopo il GF Vip/ "Aldo Montano, ti aspetto!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA