Alec Baldwin: “Jeffrey Epstein ucciso dai russi”/ La teoria choc: e accusa Trump…

Non bastavano i dubbi sulla morte di Jeffrey Epstein, il miliardario trovato morto nella sua cella sul cui decesso l’FBI ha avviato un’inchiesta per chiarire i tanti punti oscuri. Ora anche l’attore Alec Baldwin ha deciso di intervenire sulla questione dando voce ad una versione dei fatti che per quanto ne sappiamo – per ora – è ascrivibile solamente alla voce “teoria del complotto”. Di cosa parliamo? Eccoci al punto: secondo l’attore Epstein sarebbe stato ucciso dai russi. Lo ha scritto a chiare lettere su Twitter l’account Hilaria e Alec Baldwin Foundation I russi hanno ucciso Epstein. Sono coinvolti in ogni cosa adesso”. Parole fortissime, quelle pronunciate da Baldwin, che come sottolineato da Dagonews non è nuovo a teorie della cospirazione di questo genere. Ne volete una? Baldwin ha chiamato in causa per la morte di Epstein lo stesso Donald Trump…

ALEC BALDWIN: “EPSTEIN UCCISO DAI RUSSI”

Che il legame tra Epstein e Trump fosse forte, almeno fino a qualche anno fa, è un dato di fatto comprovato dalle stesse dichiarazioni dall’attuale inquilino della Casa Bianca, che non a caso nelle ultime settimane, quando è tornata a galla la serie di accuse nei confronti del finanziere fatte di abusi, sfruttamento della prostituzione femminile e traffico di minori, è stato molto attaccato dai suoi oppositori. Lo stesso Trump, però, ha cercato di giocare di sponda tirando in causa i Clinton, a loro volta amici di Epstein, lasciando intendere un loro coinvolgimento nella morte del miliardario. Per ora i fatti, come ha dichiarato il ministro della Giustizia americano, William Barr, dicono di una “serie irregolarità nel carcere, che sono molto preoccupanti. Arriveremo in fondo per capire cosa è accaduto”. Chissà se Baldwin avrà da ridire sull’esito finale delle indagini…

