Aleksandar Kolarov, fidanzato Francesca Fioretti?/ Addio Inter: contratto non rinnovato

Ci sarà anche Francesca Fioretti, vedova dal compianto capitano della Fiorentina, Davide Astori, nel ricco parterre di ospiti del salotto di Silvia Toffanin. Infatti nell’oramai consueto rotocalco del weekend delle reti Mediaset (Canale 5, ore 15.30) sarà di scena la donna che è stata la compagna di vita del calciatore deceduto il 4 marzo 2018 e che di recente ha pure dato alle stampe un libro in cui racconta la tragica scomparsa del suo Davide. E inevitabilmente i riflettori del gossip si accenderanno pure su Aleksandar Kolarov, difensore serbo in forza all’Inter Campione d’Italia e con un lungo trascorso calcistico nella Capitale, protagonista di un presunto flirt con la 35enne attrice e presentatrice televisiva.

Infatti risalgono allo scorso febbraio i primi rumors relativi a una loro liaison: la Fioretti, infatti, secondo i soliti hater sui social sarebbe ‘responsabile’ di essersi rifatta una vita a livello sentimentale frequentando il 35enne terzino sinistro originario di Belgrado. Sono bastati alcuni articoli e degli scatti galeotti all’epoca che suggerivano solo la possibilità che tra i due vi fosse del tenero ed ecco che la tempesta si è abbattuta sulla mamma della piccola Vittoria, nata nel 2016 durante il matrimonio con Astori. Peraltro la diretta interessata, dal canto suo, è da sempre molto riservata sulla propria vita privata e le voci, alimentate da una foto pubblicata dal magazine “Chi” in cui la diretta interessata scambiava un bacio con Kolarov, le hanno fatto particolarmente male.

ALEKSANDAR KOLAROV, FIAMMA DI FRANCESCA FIORETTI? INTANTO L’INTER LO SCARICA

In attesa di sapere se ci saranno novità in tal senso, e se la diretta interessata commenterà gli scatti degli scorsi mesi che l’avevano ‘paparazzata’ in tenere effusioni col calciatore interista, la certezza al momento è che non solo la stagione di Kolarov è finita ma probabilmente anche la sua avventura in nerazzurro. Il recente comunicato della società milanese infatti ha spiegato che il 35enne, da tempo nella lista degli indisponibili di mister Antonio Conte, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di un’ernia discale lombare. “L’intervento è perfettamente riuscito” si legge a margine della nota del club.

Insomma il difensore ex Roma inizierà nei prossimi giorni il suo percorso riabilitativo ma è quasi certo che l’ultima apparizione in campo assieme ai suoi compagni sarà in occasione dell’ultima gara con l’Udinese quando a San Siro festeggerà ufficialmente laconquista dello scudetto anche se solo in tuta sociale. Il calciatore, quest’anno prima insufficiente nella posizione di braccetto sinistro della difesa a tre di Conte e poi tartassato da Covid e infortuni, è raramente stato utile alla causa, fornendo comunque al gruppo il suo apporto in termini di esperienza: anche per questo motivo il suo contratto non sarà rinnovato e lascerà Milano dopo soli dodici mesi. Certo, con uno scudetto cucito sul petto: titolo che ancora gli mancava nel campionato italiano…



