Aleksey Igudesman, chi è?/ Dal violino all’orchestra l’artista fa sognare il mondo

Aleksey Igudesman è tra i più attesi per la serata di Danza con me che sarà trasmesso oggi, 18 giugno 2022, da Rai 1. L’artista nato a Leningrado è una persona poliedrica che si interessa a molte attività ottenendo dei buoni risultati. Nasce come violinista, poi l’amore per la musica lo porta a comporre testi musicali. È conosciuto anche come direttore d’orchestra oltre che attore comico e regista. Alle sue passioni per la scrittura e la poesia si è aggiunta quella per la cucina: gli piace districarsi ai fornelli, ma anche andare a mangiare nei ristoranti e poi lasciare recensioni su TripAdvisor. Ha iniziato a studiare alla Yehudi Menuhin School, come violinista, non ha mai vinto un premio, perché non ha mai partecipato a nessuna competizione. Ha imparato a suonare il violino con Boris Kuschnir a Vienna. Durante la sua carriera da violinista ha suonato in tutto il mondo, ha composto musica per film importanti come “Sherlock Holmes” dove ha ricevuto una nomination all’Oscar per la migliore colonna sonora originale. La Universal Edition pubblica le sue composizioni che vengono eseguite in tutto il mondo da orchestre e solisti come la “Filarmonica di New York” oppure “L’Orchestra Sinfonica di Vienna”, spesso con la sua partecipazione come solista o direttore d’orchestra.

Aleksey Igudesman, la collaborazione con Hyung-ki Joo

Aleksey Igudesman collabora con il pianista Hyung-ki Joo e si esibiscono insieme con il nome di “Igudesman & Joo”. I loro spettacoli con orchestra sinfonica e da camera ricevono il gradimento del pubblico in tutto il mondo. I video delle loro esibizioni sono state cliccate su Youtube 45 milioni di volte. Il duo si è esibito davanti a mezzo milione di persone insieme a leggende della musica internazionale del calibro di Simple Minds, Sinead O’Connor, Bee Gees e Robin Gibb. Aleksey Igudesman ha diretto, prodotto e interpretato il lungometraggio commedia/documentario “Noseland”, che è stato presentato in anteprima in 14 festival in tutto il mondo e ha vinto il premio “Documentario più divertente” al Doc Miami International Film Festival. Igudesman ha recitato in una serie TV austriaca intitolata “Du Kunst Mich”. È co-fondatore della società di produzione ” Music Traveller Productions”.

Aleksey Igudesman, in tournée con The Music Critic

Aleksey Igudesman ha portato in tournée nel 2018/19 lo spettacolo “The Music Critic”, ha eseguito i suoi duetti di violino nel progetto “Violins of the World” dove l’attore Roger Moore ha recitato le sue poesie. Igudesman è anche bravo come imprenditore, con Julia Rhee ha co-prodotto un’applicazione “Music Travel” per consentire ai musicisti di prenotare sale prove ovunque e in qualsiasi momento. Bisogna riconoscere all’artista anche una versatilità ai fornelli. Nella sua “cucina improvvisata” fa la spesa lui stesso scegliendo prodotti di stagione e di qualità e poi compone il menù in base a quello che ha a disposizione. Nella sua “cucina trasformativa” realizza un menù multiportata dove ogni portata si trasforma nella successiva . In futuro vuole incorporare la cucina nelle sue esibizioni dal vivo e nei suoi film.

