Alena Seredova, ancora tensione con Ilaria D’Amico/ Famiglia allargata? Nuovo “no”

“La famiglia allargata è proprio contro la mia natura”. Alena Seredova non ha alcun dubbio in merito. La modella e showgirl ha dei principi ben solidi in merito, oltre i quali non è disposta ad andare. Lo ha dichiarato, d’altronde, in più occasioni e, di recente, è tornata a ribadirlo nel corso di una diretta tenuta su Instagram durante la quale ha risposto alle domande di alcuni fan. Stando a quanto riporta Libertoquotidiano.it, la Seredova ha confermato il suo “no” alla famiglia allargata, rispondendo alla domanda di una sua follower. Un ‘no’ che, dunque, ribadisce le tensioni con la compagna del suo ex Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico. D’altronde è ben noto che il portiere la tradì proprio con la giornalista sportiva: “Ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio. Sono stata la penultima a saperlo. Dopo di me l’ha saputo mio padre”, confessò la Seredova tempo fa.

Oggi Alena Seredova è molto felice accanto al nuovo compagno Alessandro Nasi da cui ha avuto anche una bambina, Vivienne Charlotte. Tuttavia, rimane ferma sulla decisione di non avere rapporti con l’ex e la sua nuova compagna e, dunque, contraria alla famiglia allargata. Qualche tempo fa, a Verissimo, d’altronde dichiarò: “Sarò strana ma per me, veramente, non è naturale vedere tutti beati. O forse è naturale se nessuno è stato ferito in quel gruppo di famiglia allargata. Ma se qualcuno viene lasciato lì nel momento in cui il cuore ancora batte… Sì, alcuni la chiamano famiglia allargata, io la chiamo: due meravigliose famiglie separate”.

