Alena Seredova nuda/ Foto, bagno senza costume e fan in delirio: “Libera”

Vacanze infuocate per la bellissima Alena Seredova che incanta i suoi follower con uno scatto appena pubblicato su Instagram. In questo, la showgirl e attrice ammette di aver detto no al costume, e di essersi tuffata in acqua così, come mamma l’ha fatta. Infatti è proprio lei a sottolineare di essere “nuda”. Nello scatto in bianco e nero, la Seredova riaffiora dall’acqua ma il corpo, in un vedo-non vedo, rimane sotto, non lasciando intravedere le nudità. Una bellissima foto che ha scatenato i commenti dei fan che si sono dilettati con complimenti di vario genere. “Che bella la libertà” scrive qualcuno, “Sei incantevole, complimenti!”, “Una meraviglia della natura”, “Sembri una sirena, sei davvero la più bella di tutte”, scrive ancora un altro fan e follower di Alena Seredova.

Alena Seredova in vacanza con Alessandro Nasi e i figli

Alena Seredova incanta il web mentre si trova in vacanza con i due figli, David Lee e Louis Buffon, e il suo compagno Alessandro Nasi. È con lui che da lungo tempo la Seredova sta vivendo un bellissimo rapporto d’amore; eppure il pubblico ancora non sembra aver dimenticato il tradimento di Gigi Buffon, tanto da scrivere sotto gli ultimi scatti di Alena: “Sei davvero una donna speciale…. e ti assicuro che chi ha perso è lui.. non tu….” D’altronde, come dimenticare quando Alena ha raccontato: “Scoprire che Gigi mi tradiva è stato doloroso. […] Mentre andavo dal parrucchiere, ho scoperto tramite la radio che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione, e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente”.





