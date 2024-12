Alessandro Nasi è il marito di Alena Seredova, la showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon. Il primo incontro tra i due è avvenuto grazie ad amici in comune visto che Alena è una grande amica di Lavinia Borromeo e durante alcuni eventi ha incrociato il top manager torinese cresciuto a New York. Proprio la Seredova parlando del compagno ha detto: “lui non sapeva nulla della mia storia, è stato molto divertente all’inizio”. La showgirl usciva dal matrimonio naufragato con Gigi Buffon da cui ha avuto due figli Louis Thomas e David Lee e all’inizio non è stato assolutamente facile credere ed aprirsi all’amore. “Il rimettersi in gioco è un percorso naturale del cuore e del cervello” – ha detto la Seredova che dopo la separazione dall’ex marito ha pensato a stare accanto ai suoi figli mettendo loro al centro di tutto.

I due hanno iniziato a conoscersi anche se all’inizio non era affatto pronta ed intenzionata ad avere un rapporto serio, ma Alessandro l’ha aspettata e alla fine l’ha conquistata. “Pensavo di stare bene da sola, e invece….” ha detto la Seredova che alla fine si è arresa all’amore per il top manager.

Alessandro Nasi e Alena Seredova: il matrimonio a Noto nel 2023

Dal primo incontro al matrimonio il passo è stato breve per Alessandro Nasi e Alena Seredova che hanno deciso di sposarsi a Noto, in Sicilia, un luogo inedito per entrambi. Una scelta non casuale, visto che la ex modella ha confessato dalle pagine del settimanale Oggi: “non ci siamo mai stati e amiamo contaminarci di ricordi puri”. Nel giugno 2023 Alessandro Nasi e Alena Seredova si sono promessi amore eterno e da allora non si sono mai più lasciati. Anzi dalla loro unione è nata anche una figlia, Vivienne Charlotte che li ha uniti ancora di più.

La ex modella sui social ha confessato come riesce a coniugare la sua vita privata con la crescita dei figli. Alla domanda di un follower “Come si fa a fare l’amore nonostante i figli in casa?”, la Seredova ha replicato: “quando si è soli, si fa una ‘full immersion’ e poi si vive spesso di rendita!”.