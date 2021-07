Alessandra Amoroso “La rottura con Stefano Settepani? L’amore finisce”/ “Rabbia? No”

Che Alessandra Amoroso e Stefano Settepani non fossero più una coppia è notizia ormai nota da tempo. Era stato il settimanale Chi, qualche anno fa, ad annunciare la rottura tra la cantante salentina e il produttore musicale, parlando di percorsi di vita difficili da incrociare: lui troppo impegato, lei desiderosa di avere una famiglia sua. I due, però, non hanno mai commentato la rottura, né spiegato le concerete motivazioni che hanno portato alla fine di una storia d’amore che sembrava destinata a grandi cose. A distanza di tempo è stata allora la cantante a rivelare, alle pagine del settimanale Grazia, il perché di questa rottura. “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. – ha esordito la cantante, – Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia.” ha quindi tenuto a sottolineare.

Alessandra Amoroso a Battiti Live 2021/ Dopo il tormentone estivo, nuovo album e il concerto a San Siro

Alessandra Amoroso: “Amica del mio ex? Sì, si può”

Per Alessandra Amoroso, la fine della sua storia d’amore con Stefano Settepani “Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore.” E sulla possibilità di mantenere rapporti con l’ex, ha dichiarato: “Se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti.”, ha concluso la cantante. Una storia dunque finita, ma che continua a mantenere un rapporto di stima reciproco.

LEGGI ANCHE:

Stefano Settepani, ex fidanzato Alessandra Amoroso/ "Non devo dire perché è finita"Fidanzato Alessandra Amoroso, chi è?/ “Amore finito” con Stefano Settepani: è single

© RIPRODUZIONE RISERVATA