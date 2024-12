Tutto pronto per la ‘doppietta’ di Alessandra Amoroso presso l’Unipol Forum di Milano che parte da questa sera – 9 dicembre 2024 – ed è già hype anche per il secondo appuntamento di domani sera. Lo show dell’ex volto di Amici rientra nelle tappe previste dal Fino a qui Tour 2024 che è già ampiamente entrato nel vivo e che tra una data e l’altra sta attirando un numero smisurato di appassionati. Il focus è però adesso tutto sulla ‘prima’ di questa sera e sulla scaletta concerto Alessandra Amoroso all’Unipol Forum di Milano.

In linea con quanto visto sia in passato che nelle precedenti tappe, la scaletta concerto Alessandra Amoroso all’Unipol Forum di Milano presenta un imperdibile mix di brani. Le canzoni più attese sono forse quelle ‘nostalgiche’, quelle che rimandano ai primi passi della cantante e che hanno contribuito in maniera consistente a portarla oggi tra le regine indiscusse della musica italiana. Scopriamo dunque le canzoni previste dalla scaletta del concerto di Alessandra Amoroso all’Unipol Forum di Milano, questa sera 9 dicembre 2024.

Scaletta concerto Alessandra Amoroso all’Unipol Forum di Milano: poche ‘assenze’ tra le hit del passato

Da ‘La stessa’ a ‘Vivere a colori’; la scaletta del concerto di Alessandra Amoroso all’Unipol Forum di Milano passa in rassegna i più grandi successi della cantante ‘nata’ ad Amici e oggi patrimonio della discografia italiana. Non risulta nell’elenco ‘Immobile’ o ‘Estranei a partire da ieri’, canzoni che hanno di fatto lanciato Alessandra Amoroso agli albori. Spazio dunque ai successi più recenti ma dato che è previsto un medley che ad ogni concerto è sempre diverso, è lecito aspettarsi proprio in quel momento un omaggio alle prime hit della voce salentina.

LA SCALETTA

1. La stessa

2. Tutto accade

3. Camera 209

4. Forza e Coraggio

5. Tutte le volte

6. Notti blu

7. Fidati ancora di me

8. Avrò cura di tutto

9. Buongiorno

10. Una strada per l’allegria

11. Stupendo fino a qui

12. Medley

13. Fino a qui

14. AleAleAle

15. Si mette male

16. Mezzo rotto

17. Sul ciglio senza far rumore

18. Canzone inutile

19. Piuma

20. Sorriso grande

21. Comunque andare

22. Trova un modo

23. Vivere a colori