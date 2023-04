Alessandra Cataldo, compagna di Morgan/ “La mia Dori Ghezzi, mi completa”

Alessandra Cataldo, chi è la compagna di Morgan

Morgan sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 11 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’artista, su Rai 2 dal 10 al 13 aprile con il programma “StraMorgan”, è è felicemente impegnato con Alessandra Cataldo, madre della terza figlia Maria Eco. In una recente intervista sul Corriere della Sera, Morgan ha così descritto la compagna: “La mia Dori Ghezzi, la mia Claudia Mori. Ho bisogno di avere una persona calma al mio fianco, equilibrata, pratica: lei mi completa”. Poco dopo la nascita della bambina i due si erano lasciati, ma poi sono tornati insieme. Morgan oltre a Maria Eco è padre di Anna Lou (2001) nata dalla relazione con Asia Argento, durata dal 2000 al 2007, e di Lara (2012) figlia dell’ex concorrente di X-Factor, Jessica Mazzoli.

Morgan: “Alessandra? Più di una persona”

Prima della nascita della figlia Maria Eco, Morgan aveva parlato in rare occasioni della compagna Alessandra Cataldo: “Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più di una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”, riportava Vanity Fair. Sulle pagine del Corriere della Sera, Morgan ha ricordato anche la lunga relazione con Asia Argento: “Siamo stati insieme sette anni, abbiamo una figlia meravigliosa. Perché è finita? Mi ha lasciato lei. Ma io non ho mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre: sono le donne a lasciarci. Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un inferno che assomiglia molto alla morte. Poi l’istinto di sopravvivenza prevale. Ma non dirò mai ‘ti odio’ dopo aver detto ‘ti amo’. Anche se Asia mi ha sfrattato da casa, un colpo sotto la cintura”.

