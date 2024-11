Morgan e Asia Argento, chi sono i genitori di Anna Lou Castoldi

Morgan e Asia Argento sono i genitori di Anna Lou Castoldi, giovane concorrente di Ballando con le stelle 2024 che oggi pomeriggio sarà ospite in studio a La volta buona su Rai 1 da Caterina Balivo. Figlia d’arte ma con una sua personale e spiccata personalità artistica, ha ereditato dai genitori due delle sue più grandi passioni, presto diventate un lavoro: dal padre ha preso la passione per la musica, essendo una dj, dalla madre quella per la recitazione avendo recitato nel film Incompresa (diretto dalla stessa Argento) e nella serie Netflix Baby.

Dora, chi è l'ex fidanzata di Anna Lou Castoldi/ "Le cose non stavano funzionando..."

Morgan, nato a Milano e classe 1972, è un celebre cantautore nonché membro, frontman e fondatore dei Bluvertigo. Dotato di una notevole competenza musicale, è diventato negli anni anche un personaggio televisivo ed è stato giudice di X Factor per diverse edizioni del talent. Asia Argento, originaria di Roma e classe 1975, è invece un’attrice e regista attiva in campo nazionale ed internazionale; grazie ai suoi ruoli ha anche vinto diversi premi, come due David di Donatello per Perdiamoci di vista (1994) e Compagna di viaggio (1997) e un Nastro d’argento per Incompresa (2014).

Nikita Perotti, chi è e carriera: ha una fidanzata?/ Il rapporto con Anna Lou Castoldi: "Sintonia bellissima"

Anna Lou Castoldi: “Papà mi faceva ascoltare band, mamma con il cinema…“

Morgan e Asia Argento, genitori di Anna Lou Castoldi, hanno avuto una relazione sentimentale all’inizio del millennio, dal 2000 al 2007; dal loro amore è nata nel 2001 la loro unica figlia di coppia, che oggi vediamo come concorrente a Ballando con le stelle 2024. Nel corso del programma, come più volte fatto in passato, si sta smarcando dall’accezione di “figlia di”, preferendo essere giudicata e ricordata per la sua personalità artistica.

“Essere figlia dei miei genitori non può rappresentare un pregiudizio perché è un dato di fatto. Ma la mia persona non si riduce meramente ad essere una figlia. Nessuno è un figlio e basta, nemmeno io“, aveva confessato la ragazza in un’intervista al Corriere della Sera lo scorso settembre. Dal percorso professionale dei genitori ha comunque tratto la giusta ispirazione per intraprendere la sua strada: “Mi sono interessata a un certo tipo di musica perché papà mi faceva ascoltare questa o quella band, così come mamma faceva con il cinema. Sono diventata una dj e ho fatto qualche esperienza come attrice forse anche per questo, ma non so dirlo perché essere figlia loro è l’unica esperienza di figlia che ho“.

Anna Lou Castoldi, chi è e carriera/ Dai primi lavoretti a Ballando con le stelle 2024 con Nikita Perotti