Alessandra Celentano demolisce Mattia ad Amici 21/ “Sei finto, spocchioso e convinto”

La maestra Alessandra Celentano ha deciso: Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano di Amici 21, non merita il suo posto nella scuola. Una decisione arrivata di recente, sicuramente acuita da alcuni comportamenti poco rispettosi del ballerino. È infatti accaduto durante la puntata di domenica scorsa che Mattia si lasciasse andare a battute e commenti sarcastici dopo l’interrogazione fatta proprio con la maestra Celentano in studio.

Dopo aver visionato questi video, la maestra ha deciso di convocare non solo Mattia ma tutti i ballerini per mostrare loro quanto da lui detto una volta al banco, credendo di non essere ascoltato. “Sei finto!” ha allora esordito la Celentano; “Questo è il vero Mattia: spocchioso e convinto pure.” ha aggiunto, furiosa.

Mattia demolito dalla maestra Celentano: “Finto umile”

Mattia, in disaccordo con la maestra Celentano, ha negato di essere finto e ha anzi chiesto alla maestra il perché delle sue parole. Lei non ha tardato a spiegarsi: “Il finto Mattia è quello umile, volenteroso che dice ‘studierò, perché voi recitate una parte per il pubblico, per far vedere quello che non siete e poi esce il vero Mattia, con quello che hai detto lì che è quello che pensi veramente.” Dopo aver demolito il ballerino, la Celentano è andata via, chiedendo al ragazzo di riflettere sui suoi errori ed essere invece più sincero. Ricordiamo che proprio la Celentano ha recentemente aperto un casting per trovare un ballerino che possa sostituirlo.

