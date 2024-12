Ruby Zerbi e Alessandra Celentano: “Andiamo d’accordo”

Rudy Zerbi e la prof Alessandra Celentano, i due longevi giudici di Amici, hanno fatto tappa a Verissimo da Silvia Toffanin oggi domenica 8 dicembre 2024, soffermandosi anche sul loro rapporto, i due prof hanno parlato dei rapporti costruiti con gli allievi: “Nel momento del bisogno gli altri qualcosa ti ridanno, usiamo queste immagini per mandare un messaggio ai tanti ragazzi che ci seguono. Io ho ricevuto di tutto in questi anni, ogni tanto torno a casa con dei graffi, vai a spiegarlo a casa, ci divertiamo, a volte si soffre. Alessandra Celentano è storia, sa fare davvero tutto” ha sottolineato Rudy Zerby a Verissimo. La Celentano ha svelato riguardo alle divergenze passate: “Siamo un po’ simili io e lui, è un grande giocherellone e un grande papà, abbiamo tanti interessi in comune, è uno che non sgarra sul lavoro e molto spesso siamo d’accordo”.

Al Bano a Domenica In: “Non parlo di Sanremo 2025, ma lo guarderò”/ “Fare il nonno è fantastico…”

Alessandra Celentano ha parlato così della sua passione per la danza: “E’ sempre stato così, ballavo dappertutto a casa e mia madre disse che mi avrebbe portato a danza, non ho mai smesso e mai smetterò, credo che sia giusto essere così” le parole della professoressa di Amici. “Lui è uno che nella vita si è dato molto da fare”.

Bianca Balti, chi sono gli ex e le figlie/ Da Cristian Lucidi a Helly Nahmad, con Matilde e Mia

Verissimo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: “Se non fossimo così amici la corteggerei”

La coppia di professori ad Amici ha svelato altre curiosità sul loro legame, con Rudy Zerbi che ha confidato: “Trovo che sia una donna bellissima, di principi, onesta e difficile da trovare, se non fossimo così tanto amici la corteggerei” ha svelato il professore.

In una vecchia intervista concessa sempre in quel di Verissimo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano avevano commentato i tanti attacchi ricevuti: ““Ci attaccano perché non facciamo i buonisti, diciamo e facciamo sempre la verità e quello che ci sentiamo di dire senza paura, anche il fatto di non aver paura di affrontare le sfide di “Amici” e della vita, forse questo è più difficile di fare sempre i buoni, sempre quelli papà chioccia, mamma chioccia, insomma anche basta tutti questi piagnistei”.

Ferzan Ozpetek, retroscena su Mara Venier nel nuovo film ‘Diamanti’/ “Non volevi farlo, avevi paura…”