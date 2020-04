Alessandra Celentano lascia Amici?/ Rapporti tesi con Maria De Filippi, tutto fa pensare che…

Tra gli appassionati di Amici comincia a circolare l’ipotesi di una possibile rottura tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi, dopo le numerose incomprensioni dell’ultima stagione. Anche nella puntata finale, nonostante i tentativi da parte della conduttrice di godersi la serata serenamente, Adriana Celentano è stata piuttosto spigolosa. Tutto per il commento della De Filippi sul mancato saluto al ballerino Nicolai, primo eliminato della puntata. “Per me non sei stata educata”, il rimprovero di Maria. “Non è educato, si sono alzati tutti, solo tu no. Non ci possiamo abbracciare, salutare, non possiamo fare niente, ci si alza almeno per educazione”. La Celentano ha subito risposto per le rime, difendendo le sue posizioni: “Non mi alzo assolutamente, il rispetto non viene a mancare”. Una frase che di fatto ha sancito il gelo tra le due e ha alimentato i rumors che vedrebbero la professoressa e la conduttrice lontane in una eventuale prossima edizione.

In tal caso chi prenderebbe il posto di Alessandra Celentano? Sarebbe utile al fine degli ascolti un allontanamento della professoressa? D’altra parte il suo caratterino battagliero ha sempre dato vita a confronti accesi, che sono pura linfa per una trasmissione che punta agli ascolti. Al momento si tratta comunque di semplici riflessioni e ipotesi che non trovano conferme ufficiali. Certo è che il rapporto tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano, in quest’ultima edizione sembra essersi incrinato parecchio.



