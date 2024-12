Tina Cipollari dieta: cos’ha fatto l’opinionista di Uomini e Donne per perdere 10 chili

Tina Cipollari è da anni la vera icona di Uomini e Donne. Senza di lei il programma sarebbe decisamente più spento. I fan la amano per la sua schiettezza, per la sua sincerità e autoironia oltre che per le continue battute con Gianni Sperti, altro opinionista e Gemma Galgani. Certo è che nel corso degli anni Tina Cipollari ha preso peso, ma dopotutto ha alle spalle tre gravidanze che chiaramente le hanno donato un corpo diverso da quello che aveva quando era tronista nei primi anni di Uomini e Donne.

Qualche tempo fa, però, Tina Cipollari ha intrapreso una dieta che le ha fatto perdere ben dieci chili. Si tratta dei vecchi tempi in cui la rivalità tra lei e Gemma Galgani era ai suoi massimi livelli. Forse spinta dal confronto continuo con la dama torinese, aveva deciso di seguire un regime alimentare per perdere qualche chilo dicendo addio agli spuntini poco sani durante il giorno e dedicandosi ad una dieta più salutare. Se ben ricordate, in quel periodo Maria De Filippi aveva previsto una bilancia in trasmissione, dove all’inizio di ogni puntata Tina Cipollari veniva pesata per vedere se durante la settimana aveva sgarrato o meno con il cibo.

Tina Cipollari, la sua dietologa spiega il segreto del suo dimagrimento: “Bastano 4 o 5 giorni e…”

Come Tina Cipollari aveva raccontato all’inizio della dieta, le sue abitudini alimentare erano malsane. Il suo stile di vita prevedeva carboidrati su carboidrati, pizza come spuntino, cornetto ogni mattina e appena poteva, un gelato più volte a settimana. “È una persona che viaggia molto, quindi anche sul treno deve poter consumare un pasto adeguato, composto da: carboidrati, proteine, olio e verdure.” aveva detto la sua dietologa Emanuela Casaldi, che per stilare una dieta a Tina Cipollari si è basata sulla cosiddetta bioterapia nutrizionale. Ma di cosa si tratta?

La bioterapia nutrizionale è un regime alimentare che stimola il metabolismo e ha un’azione dimagrante purificando il fegato e l’intestino. Il fulcro di questa “dieta” è quello di comporre in modo intelligente cottura e alimenti, facendoli combaciare con quello che il paziente assume sotto il punto di vista farmacologico. “Dopo 4- 5 giorni l’organismo si auto regola“, aveva confessato la dottoressa di Tina Cipollari, che in poco tempo si era ripresentata in studio con un fisico decisamente più asciutto tanto che a Uomini e Donne ha poi partecipato a numerose sfilate esattamente come Gemma, sua rivale.