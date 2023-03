Alessandra Celentano porta una parrucca al serale di Amici 22?/ Look stravolto, lei spiega perché

Alessandra Celentano, drastico cambio di look al serale di Amici 22: parrucca o taglio?

Il serale di Amici 22 ha inizio con un colpo d’occhio ai look di alcuni protagonisti di questa prima puntata. Colpiscono infatti sin da subito Arisa e Alessandra Celentano per il loro look totalmente stravolto. Se la prima si presenta con capelli dal doppio colore e tutti portati all’indietro col gel, la Celentano si mostra con capelli cortissimi di un color grigio chiarissimo, quasi platino.

Al solo vederla con questo look il web impazzisce e inizia a chiedersi se la maestra abbia davvero tagliato i capelli o abbia invece indossato una parrucca. La risposta arriva poco dopo, quando è la stessa Maria De Filippi a porla all’insegnante di danza classica. “Ma indossi una parrucca questa sera?” chiede infatti la conduttrice quando si ritrova la Celentano al suo fianco. La sua squadra è infatti la prima a scendere sul palco in questo serale. “Sì, ho deciso di indossare una parrucca. – ammette Alessandra, spiegandone poi il motivo – Non volevo tagliare i capelli così ho deciso di fare in questo modo.” Dunque nessun taglio drastico per la Celentano, che ha deciso di indossare una parrucca.

