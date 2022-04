Alessandra Celentano Vs Todaro “Ignorante, fai brutta figura”/ È lite ad Amici 21!

Nuovo scontro al serale di Amici 2022 tra la maestra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. A far nascere la nuova discussione è Michele, ballerino della maestra Celentano, accusati di aver finora fatto solo ballo da repertorio e di non aver dunque mostrato le abilità negli altri stili. La Celentano lo accontenta, facendolo esibire su un pezzo che definisce modern ma il risultato sembra essere un’esibizione che strizza comunque l’occhio alla danza classica. Da qui l’inizio dello scontro.

Lite tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro ad Amici 21

Todaro, infatti, le fa notare che “Non è che se cambi la musica, hai cambiato stile!” La Celentano replica stizzita: “Siete ignoranti a parlare così! Acculturatevi perché se dite queste cose, fate brutta figura!” “Se mettevi sotto la musica di danza classica era perfetto!”, incalza però Todaro. “Ecco, ha parlato l’ignorante!”, tuona la maestra. Raimondo, però, non demorde e le fa notare che “Carola cambia stile, Michele non ha mai cambiato stile… Se pensiamo tutti la stessa cosa, ti devi mettere in discussione anche tu ogni tanto!” È Maria De Filippi a placare gli animi dei due professori che non sembra troveranno mai un punto in comune quando si parla di danza.

