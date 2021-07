Alessandra De Stefano/ Il colpo di fulmine col collega Philippe al Giro d’Italia

Alessandra De Stefano è la giornalista nonché il volto delle prossime Olimpiadi su Raidue. La conduttrice presenterà il programma Il Circolo degli Anelli che dalle 21 alle 24 racconterà i Giochi Olimpici con un occhio di riguardo ai nostri atleti azzurri. Come dicevamo la De Stefano lavora nel campo dell’informazione: giornalista professionista dal 1995, conosce tre lingue ed è uno dei nomi di punta di Raisport. Nutre da sempre una passione sfrenata per il ciclismo e nel 2000 è diventata inviata speciale della Rai per raccontare i principali eventi ciclistici, tra cui il Giro d’Italia e Tour de France. Ha cominciato occupandosi delle interviste a fine gara, curando anche gli approfondimenti delle varie tappe. Per Alessandra De Stefano il ciclismo è lo sport del cuore, forse perché durante una delle tappe del giro d’Italia ha conosciuto il suo grande amore Philippe Brunel.

Alessandra De Stefano si è innamorata di suo marito durante il Giro di Italia

Alessandra De Stefano, come dicevamo, ha conosciuto il suo grande amore durante il Giro d’Italia. Dal 2006 è sposata con Philippe Brunel, storico inviato del giornale francese l’Equipe. I due si sono conosciuti durante una delle tappe e in seguito si sono rivisti al Festival di Sanremo del 2002, dove Philippe ha definitivamente conquistato Alessandra. Da quando sono convolati a nozze, la giornalista si divide tra Roma a Parigi. Alessandra, per il giornalista francese, è la sua seconda moglie. La prima è la presentatrice televisiva Christine Bravo, da cui ha avuto una bambina.

