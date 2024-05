DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche live video streaming tv: parla Leclerc (Gp Emilia Romagna 2024, 18 maggio)

DIRETTA FORMULA 1: LE PAROLE DI CHARLES LECLERC

Ci stiamo avvicinando alla diretta Formula 1 per il Gp Emilia Romagna 2024: un grande protagonista è stato sicuramente Charles Leclerc, che ha fatto sognare tutti i tifosi della Ferrari e punta chiaramente a vincere il Gran Premio ma, ancora prima visto che siamo al sabato, a centrare la pole position. Il monegasco ha rilasciato le sue dichiarazioni dopo le prove libere del venerdì, facendo trasparire tutta la sua soddisfazione: “Siamo riusciti a effettuare i test che avevamo pianificato, è stata una giornata positiva”.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming live GP Emilia Romagna 2024 Imola: Leclerc fa sognare! 17 maggio

Queste le parole di Leclerc, che comunque ha anche voluto frenare entusiasmi che potrebbe essere controproducenti e infatti ha ammonito che per il momento la Ferrari appare competitiva, ma già oggi le condizioni saranno diverse e bisognerà farsi trovare pronti. Potrebbe infatti esserci vento, aspetto sottolineato dallo stesso Leclerc che ha poi detto come “gli aggiornamenti sembrano funzionare come da nostre attese”; infine il monegasco ha espresso grande gioia nel vedere le tribune piene di bandiere rosse, un altro elemento che potrebbe spingere la Ferrari a fare bene nella diretta Formula 1 di oggi, verso le qualifiche del Gp Emilia Romagna 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

Formula 1, Stefano Domenicali sul Gran Premio di Imola/ "Che ricordi, da Senna a Shumacher" (16 maggio 2024)

COME SEGUIRE LE QUALIFICHE DI IMOLA, LA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Naturalmente moltissimi tifosi e appassionati saranno a Imola, per tutti gli altri possiamo ricordare che le gare italiane godono della diretta tv di Formula 1 anche in chiaro, almeno per quanto riguarda le qualifiche di oggi e poi la gara della domenica, quindi l’appuntamento sarà in tempo reale anche su Tv8, evidentemente canale numero 8 del telecomando. Questo tuttavia non varrà per la terza sessione di prove libere FP3, alle ore 12.30 per 60 minuti, ma solamente per le già citate qualifiche, fissate alle ore 16.00.

Ferrari, Serra e d'Ambrosio ufficiali. Newey quasi/ Si compone il dream team a Maranello (14 maggio 2024)

Per la copertura completa del sabato naturalmente avremo la diretta tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, con la voce di Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené, mentre Mara Sangiorgio sarà l’inviata di spicco dai box. Quanto alla diretta della Formula 1 in streaming video, i punti di riferimento saranno ancora una volta l’applicazione Sky Go e Now TV.

È IL GIORNO DELLE QUALIFICHE A IMOLA, LECLERC SOGNA!

Secondo giorno in compagnia della diretta Formula 1 a Imola oggi, sabato 18 maggio, imperniato naturalmente sulle qualifiche per l’evento che ufficialmente è denominato Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2024. Grande emozioni, specie nei giorni dell’anniversario dell’alluvione che impedì il GP nel 2023, ma naturalmente l’aspetto agonistico reclama ora la copertina e allora ricordiamo innanzitutto che cosa ci hanno detto le sessioni di prove libere di ieri. La prima ora ha acceso le speranze della Ferrari, con il miglior tempo per Charles Leclerc e la terza posizione di Carlos Sainz, inframezzati dalla Mercedes di George Russell, dunque una FP1 con le Red Bull fuori dal podio virtuale, con Sergio Perez quarto davanti a Max Verstappen – e anche questo se vogliamo è una piccola notizia.

La diretta Formula 1 poi era culminata logicamente con la seconda ora di prove libere, dal momento che a Imola stiamo vivendo un weekend senza Sprint, a differenza di Shanghai e Miami. Potremmo dire che dove c’è grande cultura sportiva per l’automobilismo c’è meno bisogno di inventarsi novità per animare anche il venerdì, che quindi nella FP2 ci ha detto che Leclerc fa davvero sognare i tantissimi tifosi della Ferrari, mentre le difficoltà della Red Bull (pur con tutte le cautele del caso) potrebbero essere concrete. Infatti il monegasco è stato ancora una volta il più veloce, stavolta davanti a Oscar Piastri e Yuki Tsunoda, poi ecco le due Mercedes davanti al sesto posto di Sainz e solo in settima e ottava posizione le due Red Bull di Verstappen e Perez. Adesso però la posta in palio diventa sempre più alta, dal momento che tra poche ore per la diretta Formula 1 ci sarà in palio la pole position: cosa c’è ancora da sapere per seguire il sabato di Imola?

DIRETTA FORMULA 1: LE MODIFICHE AL CIRCUITO DI IMOLA

Possiamo adesso ricordare che la diretta Formula 1 in questo weekend è protagonista sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che nell’ultimo anno è stato sottoposto ad alcuni lavori per quanto riguarda le vie di fuga di molte fra le principali curve del tracciato sulle rive del Santerno. Alla Piratella ad esempio è stata rimossa la striscia di asfalto posta oltre il cordolo, dunque per le monoposto diventerà impossibile allargare la propria traiettoria, perché la sabbia subito dopo il cordolo ridurrà il margine d’errore. Lo stesso obiettivo è stato ottenuto anche alle Acque Minerali, cioè nel tratta da curva 11 a curva 13.

Infine, alla variante Gresini sono state eliminate le file di barriere che purtroppo Charles Leclerc si ricorda molto bene dal 2022, sostituite dalla ghiaia che renderà molto pericolosa ogni escursione fuori dal tracciato in uscita da curva 15. Insomma, a Imola si lavora per rendere sempre più impegnativo il tracciato, sperando che il futuro in Formula 1 sia ancora lungo: rientrata in calendario “grazie” al Covid nel 2020, il contratto di Imola dura fino al 2025 ma dovrebbe essere esteso almeno fino al 2026 per compensare la forzata rinuncia del 2023, ma l’obiettivo è quello di conservare anche in seguito il doppio appuntamento in Italia, considerando naturalmente pure Monza. Il futuro è importante, tuttavia adesso si impone naturalmente la stretta attualità: la diretta Formula 1 delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna 2024 a Imola sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA