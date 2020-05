Alessandra Gallocchio, fidanzata di Salvatore Angelucci/ Karina Cascella: “Amiche”

Pubblicità

Si chiama Alessandra Gallocchio la fidanzata di Salvatore Angelucci, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha poi trovato l’amore tra le braccia di Karina Cascella. Proprio da questa relazione è nata Ginevra, figlia dunque di Karina e Salvatore. La storia tra i due è finita ormai da tempo e Salvatore si è poi innamorato di Alessandra, vlogger che il pubblico forse ricorderà per la partecipazione a Flight 616, reality show condotto da Paola Barale. Classe 1991, dopo il diploma di maturità, Alessandra ha deciso di lasciare l’Italia e di trasferirsi a Londra non solo per imparare l’inglese ma anche per fare un’esperienza di vita. Tornata in Italia si è iscritta all’università di Firenze, frequentando il corso di Fashion Marketing Communication.

Alessandra Gallocchio e il rapporto con Karina Cascella

Tra Alessandra Gallocchio e Karina Cascella, nel corso degli anni, si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Qualche tempo fa, la Cascella ha infatti pubblicato un post su Instagram con tanto di foto assieme ad Alessandra, con scritto: “Di me si dicono tante cose… belle brutte se ne dicono davvero tante… non è mio interesse piacere a tutti, non lo è mai stato in realtà… Solo chi mi vive sa chi sono. Matta come poche eh ma trovo tutto ciò molto interessante. Anche questo mio legame con Alessandra Gallocchio così discusso, e chissà se la gente capirà mai che quando ami devi amare davvero, in ogni senso, in ogni forma e ad ogni costo”.



