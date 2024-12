La stagione di Uomini e Donne, tra alti e bassi per i protagonisti e non certo per lo share della trasmissione, prosegue e come sempre al centro sbocciano o sfioriscono emozioni. Domina la scena il percorso sul trono di Martina De Ioannon, reduce da Temptation Island 2024 dove ha concluso la precedente storia d’amore con Raoul Dumitras. Ora nel dating show di Canale 5 è totalmente immersa nella ricerca del grande amore per superare le delusioni del passato e c’è un ex volto del programma che sembra ‘benedire’ il suo percorso a Uomini e Donne. Stiamo parlando di Karina Cascella, prima protagonista e poi opinionista della trasmissione; sui social ha offerto il suo parere sul percorso di Martina De Ioannon confessando di aver cambiato idea rispetto ai dubbi delle prime settimane.

Karina Cascella, come riporta Isa e Chia, è intervenuta sui social dopo aver visto una clip di Uomini e Donne con protagonisti proprio Martina De Ioannon e uno dei suoi corteggiatori, Gianmarco. A tal proposito ha deciso dunque di esporre il suo giudizio positivo nei confronti della tronista. “Sono tornata a casa da poco e mi stavo rilassando un attimo, mi è apparso questo video. Ho partecipato per anni a Uomini e Donne come opinionista, ho visto tantissimo ‘troni’ e vissuto emozioni diverse. Su questa ragazza sono partita con tanti pregiudizi ma la verità è che questo ‘trono’ mi ricorda le belle storie di una volta”. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha dunque aggiunto: “Non avrei mai pensato davvero; sarà lei, saranno i ragazzi, non lo so. Mi appassiona e non vedo l’ora di sapere chi sceglierà alla fine”.

Karina Cascella non si è fermata agli elogi nei confronti del percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. L’ex opinionista ha infatti espresso anche una preferenza chiara sulla possibile scelta della tronista: “Ah, lei e Gianmarco sono bellissimi a parer mio e spero che scelga lui perchè si capisce da come si guardano che sono destinati a stare insieme”.