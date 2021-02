Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sposano?/ “Matrimonio la prossima estate”

Alessandra Mastronardi pronta a convolare a nozze? Corre l’indiscrezione sulla nota attrice, ex Alice de L’Allieva, e arriva da Diva e Donna. Secondo il noto settimanale, la Mastronardi sarebbe in procinto di sposare il compagno Ross McCall, così come confidato dalla stessa attrice ad alcune amiche e colleghe. A quanto pare il periodo scelto per convolare a nozze è la prossima estate anche se, al momento, non sono arrivati annunci ufficiali dai diretti interessati che, anzi, mantengono il totale riserbo. D’altronde, quella tra Alessandra e Ross, è una storia d’amore solida che dura ormai da diversi anni. I due convivono a Londra dove lei si era trasferita nel 2011 quando era fidanzata con Liam McMahon. Poi, tramite amici comuni, ha conosciuto McCall con il quale è scoccata la scintilla.

Alessandra Mastronardi, prima le nozze con Ross MsCall poi un figlio?

“Ross ha 10 anni più di me, ma io ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi.” ha confessato la Mastronardi in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Confidenze “Lui mi fa sentire protetta e al sicuro”. Alessandra, che domani 18 febbraio compirà 35 anni, potrebbe dunque sposarsi entro questa estate. Intanto proprio poco tempo fa ha ammesso di desiderare di diventare mamma: “Adesso vorremmo un figlio, un progetto concreto che arriverà quando vorrà”, aveva detto nel periodo del lockdown. Aveva poi spiegato “Ho amiche che non metterebbero mai al mondo un bambino in questo periodo perché hanno paura. Invece, io no”.



