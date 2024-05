Chi é Dustin Taylor, concorrente in finale ad Amici 2024?/ Dall’Australia é il pupillo della Celentano…

Tra i 6 finalisti dei circuiti competitor canto e ballo ad Amici 2024, Dustin Taylor é un finalista rivale diretto di Marisol Castellanos tra i ballerini e al contempo in corsa contro i cantanti Sarah Toscano, Holden, Mida e Petit.

La biografia di Dustin Taylor, concorrente di Amici

Originario dell’Australia, Dustin Taylor ha 21 anni ed tra i più giovani concorrenti ammessi alla finale di Amici 23. É il primo ad ottenere la maglia di accesso al debutto TV della nuova edizione 2023/2024 di Amici, divenendo il primo allievo nella scuola di Maria De Filippi, promosso dall’insegnante Alessandra Celentano per il circuito ballo. Amico di Isobel Fetiye Kinnear, ballerina della scorsa edizione di Amici e professionista i nel corpo di ballo di Amici 23, Dustin Taylor nel corso del pomeridiano e al serale dà ampiamente prova di poter superare ogni coreografia di ballo, anche quelle assegnatagli dai maestri avversi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo.

Chi é Dustin Taylor, finalista in corsa alla finale di Amici 2024

A mettere in dubbio Dustin è Raimondo Todaro nel momento delle pagelle di fine anno, promuovendo Marisol Castellanos al titolo di vincitrice di ballo e finale di Amici 23, in quanto a manifesta superiorità nella capacità di versatilità nel prestarsi ai vari generi della disciplina.

Prima di trasferirsi in Italia per la partecipazione ad Amici 2024, otto mesi fa, Dustin Taylor si concedeva una vacanza in Grecia con la famiglia divisa in varie parti nel mondo, i due fratelli maggiori e la sorella gemella Page, che recentemente sarebbe convolata a nozze.

Dustin Taylor é un vincitore alla finale di Amici 2024?

Tra i dati che si rilevano dalle piattaforme online di scommesse rispetto alla possibilità di conquistare il titolo di vincitore, il concorrente australiano é nel complesso seconda alle spalle di Marisol per il circuito danza e solo in sesta e ultima posizione rispetto il titolo generale.

