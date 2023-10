Alessandra Matteuzzi/ La madre di Giovanni Padovani in un vocale al figlio: “Lei è il diavolo”

Un audio agli atti dell’inchiesta scrive una pagina inedita nell’atroce cronaca dell’omicidio della 56enne Alessandra Matteuzzi, uccisa a martellate dall’ex compagno Giovanni Padovani il 23 agosto 2022 a Bologna. Lo riporta Pomeriggio Cinque, secondo cui si tratterebbe di un messaggio vocale che la madre del 27enne reo confesso, Virginia Centini, avrebbe inviato al figlio durante una crisi di coppia nelle settimane precedenti al delitto. Il contenuto, che sarebbe stato riprodotto in aula in occasione di un’udienza del processo che si celebra a carico del giovane, appare particolarmente forte.

La trasmissione condotta da Myrta Merlino lo ha trasmesso poche ore fa, dopo aver raccolto la testimonianza della donna in una intervista andata in onda lo scorso 15 settembre in cui la mamma di Giovanni Padovani, mostrandosi distrutta dal dolore per la morte della ex nuora e per il tragico epilogo di cui si sarebbe macchiato il figlio, parlava dell’ossessione di quest’ultimo per l’ex compagna e del suo ruolo di “mediatrice” in alcuni passaggi spinosi della fine della loro relazione. Virginia Centini avrebbe ricevuto per messaggio le confidenze di Alessandra Matteuzzi, che le avrebbe chiaramente manifestato la sua paura per i comportamenti sempre più violenti del figlio, e dall’altra parte avrebbe cercato di arginare la rabbia del 27enne invitandolo a farsi aiutare per “staccarsi” da quel rapporto “tossico”. L’audio recentemente emerso, però, sembra descrivere un’altra sfaccettatura della storia di peso non secondario.

Il vocale della madre di Giovanni Padovani al figlio su Alessandra Matteuzzi: “È il diavolo in persona”

Il messaggio vocale inviato dalla madre di Giovanni Padovani al figlio, come riporta anche Il Resto del Carlino, è emerso durante il processo per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi che si celebra a carico del 27enne in Corte d’Assise a Bologna. La vittima è stata uccisa a martellate, colpita anche con una panchina, dopo aver chiuso la relazione con il giovane oggi sul banco degli imputati per la morte dell’ex compagna.

Nell’audio, diffuso poche ore fa, la madre si rivolge al giovane proprio in merito al rapporto tra suo figlio e la donna che poi avrebbe brutalmente assassinato: “Questa è il diavolo in persona, ma tanto le ricasca tutto sopra Giovanni. Adesso ho provato a chiamarla, niente eh, non risponde, capito? Questa è una tr*ia, hai ragione, guarda… Una volta ci può stare che una… avevate litigato, due volte non ci sta più. Ormai devi chiudere con questa qui, non so, spero che ti ridà la roba tua. Te stai calmo e tranquillo, non la chiamare adesso. Cioè, ma proprio questa dovevi andare a incontrare? Questa pensa che ci ha comprato a noi, con le vestagliette di tua nonna, le camiciette a me, i vestitini a te, ma dopo ieri l’avrà convinta anche la sorella, è andata dall’avvocato, chissà cosa dovevano fare dall’avvocato con tutte le c*****e che racconta questa“.

