Da Amore Criminale a Sopravvissute, si comincia da Alessandra Matteuzzi

Vittime di femminicidi e donne che riescono a salvarsi dalle violenze al centro delle nuove puntate di “Amore Criminale” e “Sopravvissute“, che portano la cronaca nella serata di oggi, martedì 12 novembre 2024, di Rai 3. Si comincia alle ore 21:20 con il programma condotto da Veronica Pivetti, che riaccende i riflettori sull’omicidio di Alessandra Matteuzzi proprio all’indomani della conferma dell’ergastolo all’ex fidanzato Giovanni Padovani. Infatti, ieri c’è stata la sentenza di appello che ha confermato la pena.

Alessandra Matteuzzi e Giovanni Padovani si erano conosciuti su Facebook e avevano intrapreso una relazione durante la quale però era emersa la gelosia e la mania del controllo da parte dell’ex calciatore e modello, scambiate dalla vittima per attenzioni e gesti di amore. Quel controllo però era diventato insopportabile, con la 56enne che per dimostrare al fidanzato di non averlo tradito cedeva alle sue richieste, salvo poi provare a interrompere la storia nei momenti di lucidità e riappacificarsi subito dopo.

Quando è stata uccisa aveva interrotto da poco, per l’ennesima volta, la relazione, ma la differenza rispetto al passato è che aveva deciso di denunciarlo. Ma lui le tese un agguato sotto casa, uccidendola a martellate, picchiandola con una panchina oltre che con calci e pugni.

Le storie di Moira Cucchi e Alessandra a Sopravvissute

Dopo “Amore Criminale“, va in onda alle 23:15 “Sopravvissute“, che come il primo è realizzato col patrocinio del ministero per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità. Nella nuova puntata del programma condotto da Matilde D’Errico si parla di due donne che sono riuscite a sopravvivere ad anni di abusi e violenze. Vengono raccontate le storie di Moira Cucchi e Alessandra.

La prima, Moira Cucchi, aveva conosciuto il marito attraverso una piattaforma online: era convinta che fosse l’uomo giusto, salvo poi scoprire il lato oscuro dell’uomo, che la controllava ossessivamente arrivando a isolarla. La situazione si è aggravata dopo le nozze, perché le violenze facevano ormai parte della loro quotidianità. Dopo un decennio Moira Cucchi ha trovato la forza di lasciare il marito e di intraprendere un percorso di rinascita personale.

L’altra storia di Sopravvissute è quella di Alessandra, che ha assistito alle violenze del padre ai danni della madre, ma ne è stata anche vittima, perché quel passato di terrore l’ha segnata e ha condizionato la sua vita. Poi Alessandra ha trovato il coraggio di denunciare e di uscire da quell’inferno in cui era intrappolata. Nel corso del programma ci sarà anche un focus sulle dinamiche che si innescano nelle relazioni con il contributo in studio della psicologa Ameya Gabriella Canovi.