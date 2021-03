Alessandra Mussolini scambia Asia Gianese per Taylor Mega/ “Foto contro la polizia..”

Alessandra Mussolini scambia Asia Gianese per Taylor Mega a Live Non è la d’Urso. Questa è una delle perle che ci ha regalato l’ultima puntata del programma andata in onda per questa stagione, puntata in cui proprio Alessandra Mussolini è stata ospite per parlare dei vip e degli influencer che continuano a girare il mondo a discapito di chi segue le regole e rimane a casa tra zone rosse e zona arancione. Ieri sera in collegamento da Dubai c’era ancora Asia Gianese pronta a confermare di essere lì per lavoro ma di non poter dire quale per via di un contratto di riservatezza. A quel punto, però, Alessandra Mussolini ha voluto dire la sua attaccandola per via delle “foto che ha usato e postato contro la polizia” insistendo e accusandola senza sentire ragioni almeno fino a quando non è intervenuta Barbara d’Urso.

Alessandra Mussolini scambia Asia Gianese per Taylor Mega e tira fuori la “Foto contro la polizia..”

Asia Gianese ha prontamente smentito di aver fatto una cosa del genere e lo stesso ha fatto Barbara d’Urso intervenendo e facendo notare ad Alessandra Mussolini che quella non era “asiuccia” bensì Taylor Mega un’altra influencer: “Alessandra, no. A fare quel post, fu Taylor Mega non Asia”. Quest’ultima ha preso subito la palla al balzo per lanciare una frecciatina alla sua collega al grido di: “Io sono più giovane di lei” mentre Alessandra Mussolini ci ha messo il carico da novanta facendo notare che forse non è poi così nota se la si confonde: “Ma allora chi è?”. Insomma le gaffe di sicuro non sono mancate ieri sera e gli appassionati di trash ne hanno goduto.

