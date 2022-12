Alessandra Panelli, chi è la figlia di Paolo Panelli e Bice Valori/ Insegnante e…

Chi è Alessandra Panelli

Alessandra Panelli è tra gli ospiti dell’ultima puntata settimanale di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 9 dicembre. Figlia d’arte, è nata dall’amore tra Bice Valori e Paolo Panelli, entrambi attori. Alessandra, cresciuta in un ambiente artistico, ha scelto, come i genitori la strada della recitazione. Paolo Panelli e Bice Valori hanno avuto una carriera straordinaria scrivendo una pagina importante per lo spettacolo italiano. Allo stesso modo, Alessandra Panelli lavora sia in televisione che a teatro portando avanti il ricordo degli amatissimi genitori.

In teatro, infatti, dirige la “Compagnia Teatrale delle Diverse Abilità”. Ha recitato in una dozzina di film dal 1980 al 1995, diretta anche da Federico Fellini. Dal 2003 insegna recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Con il padre Paolo, ha recitato nello spettacolo teatrale Per quanto su testi di Stefano Viali e condusse per tre anni la trasmissione radiofonica Varietà, varietà.

Alessandra Panelli ricorda l’amore dei genitori

Nel salotto di Oggi è un altro giorno, insieme alla conduttrice Serena Bortone, Alessadra Panelli è pronta ad aprire i cassetti dei ricordi ripercorrendo tutta la sua vita ricordando gli anni vissuti con i genitori Bice Valori e Paolo Panelli. Con filmati e fotografie, l’attrice ed insegnante di recitazione è pronta a raccontare al pubblico di Raiuno anche dettagli inediti del grande amore vissuto dai genitori.

Con la Panelli, dunque, Serena Bortone proverà a raccontare anche la parte privata di Paolo Panelli e Bice Valori e non solo il loro lato artistico che, ancora oggi, è amatissimo dal pubblico e dagli addetti ai valori.

