Alessandra Viero al posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque?/ L’indiscrezione

Alessandra Viero al posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque?

L’estate televisiva si sta rivelando più bollente del previsto. I più amati programmi del piccolo schermo sono in vacanza, tutto quanto è in pausa in vista della nuova stagione televisiva in partenza da settembre. Ma sono conduttori e conduttrici, i protagonisti e i volti più amati della tv a finire sotto i riflettori. I prossimi mesi saranno rivoluzionari sia per la Rai che per Mediaset: entrambe le aziende hanno dovuto fare i conti con clamorosi addii, come quello di Fabio Fazio alla prima e di Barbara D’Urso alla seconda, ma potrebbero verificarsi nuovi ribaltoni.

Alessandra Viero, compleanno a Quarto Grado/ Giornalista festeggia 40 anni in tv

In casa Mediaset, in particolare, si sta ragionando su chi prenderà il posto della D’Urso a Pomeriggio Cinque, dopo l’addio con polemiche della conduttrice. Oltre al nome di Myrta Merlino, che da La7 potrebbe trasferirsi a Mediaset, spunta anche quello di Alessandra Viero. A riportare l’indiscrezione è l’agenzia di stampa LaPresse: “Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci ‘Pomeriggio 5‘, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara d’Urso. A quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica“.

Gianluigi Nuzzi col colbacco conduce Quarto Grado dal terrazzo/ Il web si scatena

Alessandra Viero: la carriera a Mediaset

Dunque chi sarà la perfetta sostituta di Barbara D’Urso, che nel corso degli anni è diventato un volto di punta dei pomeriggi di Canale5 con i suoi programmi? Alessandra Viero, se sarà realmente lei a raccogliere l’eredità di “Barbarella”, rimarrebbe così in Mediaset dopo lunghi anni di onorata carriera. Dopo essere stata inviata al TG4 e conduttrice a TgCom24, nel 2012 fece tappa alla conduzione di Pomeriggio Cinque Cronaca, versione estiva di Pomeriggio Cinque: per lei, dunque, potrebbe essere un ritorno nel programma dopo tanti anni.

Perché Gianluigi Nuzzi non c'è a Quarto Grado?/ Lo "sostituisce" Alessandra Viero

Intanto fanno rumore le dichiarazioni di Barbara D’Urso dopo l’addio a Mediaset che, come rivelato a La Repubblica in un’intervista di fuoco, a suo dire non sarebbe stato concordato: “Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più. I modi sono inaccettabili. Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA