Alessandra Vittorini chi è la moglie di David Sassoli/ Architetto e donna in carriera

Chi è Alessandra Vittorini, moglie di David Sassoli? Nel giorno in cui il marito, il 63enne giornalista ed europarlamentare del PD viene eletto alla presidenza del Parlamento Europeo, succedendo così ad un altro italiano, Antonio Tajani, i riflettori inevitabilmente si accendono sulla sua compagna e sulla sua vita privata e di cui non si conosce moltissimo. Per la moglie di Sassoli parla tuttavia un curriculum di gran prestigio con una laurea in Architettura e poi la nomina al vertice della Soprintendenza dell’Unità Archeologica dell’Aquila. Nata proprio in Abruzzo, Alessandra Vittorini è sì rimasta lontana dalle telecamere nonostante l’esposizione mediatica del compagno, prima quale volto televisivo di punta del Tg1 e poi con la sua “discesa” in campo tra le fila del Partito Democratico. Nata il 27 settembre del 1957 proprio nel capoluogo di regione abruzzese, la Vittorini aveva probabilmente la vocazione del sangue dato che suo padre Marcello è stato anche urbanista. Da lì ecco quindi la passione per l’architettura e poi un dottorato di ricerca in “Pianificazione Territoriale Urbana” che ha dato il ‘la’ alla sua carriera.

CHI E’ ALESSANDRA VITTORINI

Come detto, uno degli incarichi più prestigiosi avuti da Alessandra Vittorini è stato, nel 2015, la Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni del cratere. Meno si sa della sua vita privata se non che l’architetto ha avuto due figli della lunga relazione con David Sassoli, anche se la coppia ha cercato di mantenere sempre distanti l’impegno pubblico di lui dall’esposizione mediatica della famiglia. Di loro si sa inoltre che, probabilmente per ragioni di lavoro, vivono a Roma e poco altro: e spulciando sul web non emergono account social della Vittorini, segno del basso profilo che tiene mentre dal punto di vista professionale è facile trovare in Rete altre informazioni relative alla sua professione, nonché sui vari incarichi rivestiti in passato nel corso della carriera e pure alcune delle sue pubblicazioni.

