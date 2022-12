Alessandro Antinelli vs Paola Ferrari/ “Strumentalizzi morte Sconcerti, disgustato”

Litigio Twitter tra Alessandro Antinelli e Paola Ferrari

Litigio su Twitter tra Alessandro Antinelli e Paola Ferrari, noti commentatori sportivi di casa Rai. L’oggetto, inoltre, secondo molte persone che si sono inserite nel litigio sul popolare social sarebbe stato completamente inopportuno: la morte del loro collega Mario Sconcerti, avvenuta ieri all’età di 74 anni.

Il litigio tra Alessandro Antinelli e Paola Ferrari sarebbe partito da una storia Instagram pubblicata dalla Ferrari poco dopo aver appreso del decesso. “Ho avuto la notizia di Mario Sconcerti”, aveva scritto, “che per me era più di un amico, una guida, un porto di salvataggio, oltre che un giornalista eccellente. Gli dicevo sempre: ‘Mario copio i tuoi appunti così sono sicura che non sbaglio’. Mi voleva bene e io ne volevo tanto, tanto, tanto, tanto a lui. Questo è solo un ricordo che voglio lasciare di una persona con cui ho lavorato tanto a 90° minuto, ma che poi è stato vicino a me fino a quindici giorni fa quando mi diceva: ‘Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali‘. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa…”.

Antinelli vs Ferrari: il litigio sulla morte di Sconcerti

Alessandro Antinelli si sarebbe, dunque, sentito tirato in causa dalla collega Paola Ferrari, e avrebbe deciso di “rispondere” poco dopo su Twitter. “C’è chi riesce a strumentalizzare anche la morte di Mario #Sconcerti“, ha scritto in un Tweet, non indirizzato direttamente alla Ferrari ma che sembrava richiamarla neanche troppo velatamente, “per i suoi biechi interessi. Sono disgustato. Perdona Mario e fai buon viaggio”.

A questo punto, allora, Paola Ferrari avrebbe deciso di rincarare la dose, rispondendo direttamente al collega Alessandro Antinelli. “Stai zitto che è meglio“, scrive semplicemente. “Parlo quanto e quando voglio. Gli ordini dalli dentro casa tua e lascia riposare in pace Mario”, le ha nuovamente risposto lui dopo pochi minuti. Ma non sarebbe finita di un’ultima risposta della conduttrice, “Mario era amico mio e non certo tuo. E quindi ti ripeto ancora una volta stai zitto che è meglio”. Sarebbe stato, però, un utente a riportare la calma: “Giornalisti che litigano su chi era più amico o meno di uno che è appena morto. Fatevi curare“. “Mai fatto”, ha risposto Antinelli prima del silenzio.

