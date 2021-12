Alessandro Basciano “Clarissa non mi conosce? Mi ha cercato prima del GF VIP”/ Rivelazione choc!

Clarissa Selassié attacca Alessandro Basciano

Clarissa Selassié è uscita ormai da qualche settimana dalla casa del Grande Fratello Vip 6 ma continua a essere protagonista tra le mura di Cinecittà. La più piccola delle principesse Selassié non perde occasione di difendere le sorelle e nei giorni scorsi ha criticato il comportamento di Manila Nazzaro che si è lamentata di Lulù per la poca collaborazione nelle pulizie. Anche ieri in puntata c’è stato un acceso confronto tra Clarissa e Manila: “Non sei la più falsa di questa edizione, ma di tutte le edizioni”, ha detto la ex gieffina alla Nazzaro. Ma Clarissa ha avuto da ridere anche su Alessandro Basciano. Durante l’incontro con le sue sorelle Jessica e Lucrezia, accompagnata dal fratello Christian, la Princess si è rivolta a Jessica commentato quanto accaduto con Alessandro Basciano: “Non devi litigare con una tua amica per quel tizio, perché Sophie è la nostra sorellina…”

Il messaggio è arrivato forte e chiaro a Jessica Selassié, ma non è piaciuto molto ad Alessandro Basciano, che ha assistito alla reunion di famiglia nel salone con tutti gli altri vip. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha così commentato la frecciata di Clarissa Selassié: “Menomale che ha voluto parlare con me. Mamma mia… Lei, sì. Sta falsa. Ah… ti prego non mi far parlare”. Parlando con Lucrezia e Jessica, infatti, aveva rivelato di aver parlato con Clarissa prima del suo ingresso nella Casa e di averla sentita per messaggi, aggiungendo che era stata lei a contattarlo. Quando le due sorelle sono tornare in salone, c’è stato parecchio brusio: “Anche meno eh. Ma anche perché chi è? Non mi conosce però voleva parlare con me…”, ha sbottato Basciano. Nei giorni scorsi, in una diretta su Instagram con Ainett Stephens e Patrizia Pellegrino, Clarissa Selassié si era così espressa su Basciano: “Non lo conosco, non sapevo neanche chi fosse, non posso permettermi di giudicarlo…”. Qualcosa non torna nei racconti della principessa.

