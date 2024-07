I due ex gieffini ancora insieme? L’indiscrezione

Per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano il richiamo dell’amore sembra essersi fatto troppo forte, al punto da tentare per la terza volta di ricomporre i pezzi rotti negli ultimi anni, la coppia di ex concorrenti del Grande Fratello, stando a un’indiscrezione di Alessandro Rosica, pare orientata a fare un ennesimo tentativo di ritorno, chissà se andrà a buon fine, ma intanto i due sembrano intenzionati a darsi un’altra chance dopo le recenti voci che vedevano Sophie Codegoni avvicinata all’attore e star di Elite Aron Piper, che però si è consumato nel giro di pochi giorni.

Il gossipparo ha così rilanciato l’indiscrezione su Instagram riguardo alla volontà di Alessandro Basciano e della fidanzata di riprovarci: “Ha dell’incredibile tutto ciò, Sophie e Basciano si stanno rivedendo. L’ultima volta era finita soprattutto per la la liaison di lei con Aron, finita dopo qualche notte di passione, Alessandro sa tutto precisamente come me, questa volta però i due ci stanno andando veramente con i piedi di piombo, i due si vedono con molta meno frequenza e riservatezza”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ci riprovano: a giugno era finita male

La prima riconciliazione tra i due ex gieffini era finita lo scorso giugno nel peggiore dei modi, con la bionda e madre di Celine che avrebbe deciso di sbattere la porta in faccia al compagno di vita, prima di tuffarsi tra le braccia di Aron Piper, alla fine con l’attore però non ci sarebbe stato niente più di un leggero flirt esaurito alla velocità della luce, in quel caso a rilanciare l’indiscrezione era stata l’esperta di gossip Deianira Marzano: “Ieri sera all’evento sopra il Salumaio in via Montenapoleone sono arrivati insieme Sophie Codogoni e Aron Piper, quello di Èlite, erano molto affiatati e poi sono andati via mano nella mano”.

Questione che aveva fatto andare su tutte le furie il modello ed ex concorrente del Grande Fratello Alessandro Basciano, ora pronti a farsi sotto ancora una volta con Sophie Codegoni dopo la rottura di inizio estate: “Che sia l’inizio della fine o forse questa volta sarà quella buona?!? Nel frattempo Sophie ha cambiato casa, fonte certa al 100%” le parole di Alessandro Rosica su Instagram che ha aggiornato i fan dei Basciagoni.