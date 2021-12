Alessandro Basciano contro Gianmaria Antinolfi al Gf Vip/ “Nomination? È buffonata!”

Alessandro Basciano, al termine della puntata di lunedì 27 dicembre del Grande Fratello Vip, si è scagliato contro Gianmaria Antinolfi, colpevole di averlo nominato. Il suo voto infatti ha contribuito a spedirlo nella lista di coloro che sono a rischio eliminazione. L’ex volto di Temptation Island non ha digerito il comportamento del coinquilino, soprattutto in virtù di una conversazione che i due avevano avuto il giorno precedente e che, secondo lui, gli avrebbe assicurato la salvezza.

Alessandro Basciano "Clarissa non mi conosce? Mi ha cercato prima del GF VIP"/ Rivelazione choc!

“A me queste buffonate non piacciono! Se io e te parliamo da uomini e ci abbracciamo e poi tu mi nomini è una buffonata!”, ha tuonato Alessandro Basciano. Gianmaria Antinolfi da parte sua ha mantenuto la calma: “Io ti ho detto iniziamo un rapporto, mica vuol dire che da domani siamo amici”. Parole che hanno contribuito a aizzare ulteriormente il coinquilino. “Io non voglio essere tuo amico. Come lo instauri un rapporto se mi nomini? Mi rode il c*lo. Non è la nomination, è una questione umana. Ci siamo guardati negli occhi e abbracciati. Io posso uscire pure domani”.

Jessica massaggia Alessandro al Gf Vip/ Lulù sbotta:"Perdi tempo con uno che non ti vuole"

Alessandro Basciano contro Gianmaria Antinolfi al Gf Vip: il pubblico critico verso l’ex tentatore

Il pubblico del web nello scontro tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip sembrerebbe avere preso le parti dell’imprenditore, in quanto crede che l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island stia cercando di ingraziarsi tutti i coinquilini per restare il più a lungo possibile nella casa. Questa volta, tuttavia, la strategia non ha funzionato. Il napoletano infatti nonostante i due avessero parlato nelle ore precedenti ha deciso di nominarlo ugualmente. Il loro rapporto d’altronde non è mai stato idilliaco, complice un iniziale triangolo con Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano/ Dal flirt con Sophie Codegoni alla morte del nonno: commozione al GF Vip

“Io queste cose non le faccio, non la prendere sul personale”, ha ribadito Gianmaria Antinolfi in merito ad una eventuale strategia relativa alla nomination. “Non l’ho fatto con cattiveria, non avevo altre ragioni per votare altri”. Una posizione che tuttavia non ha convinto il coinquilino: “Capiscimi, avrei potuto fare lo stesso anch’io”. Adesso, ad ogni modo, Alessandro Basciano si ritrova a rischio eliminazione ed ha anche il pubblico contro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA