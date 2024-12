Continuano ad emergere nuovi dettagli in merito alla travagliata relazione fra l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, Sophie Codegoni, nonché il suo ex fidanzato, padre della figlia, Alessandro Basciano. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera nella sua edizione online, sembra che vi siano stati diversi episodi negli ultimi tempi che se confermati sarebbero inquietanti, a cominciare da alcuni uomini mandati dallo stesso deejay, ex Uomini e Donne, per controllare Sophie Codegoni in un centro commerciale.

Alessandro Basciano, procura di Milano chiede arresti domiciliari/ "Pericoloso per Sophie Codegoni"

Ecco perchè per la Procura di Milano la ragazza resta in “serio pericolo” fino a che il suo ex fidanzato libera circolarmente, chiedendo quindi ai danni dello stesso gli arresti domiciliari, impugnando la scarcerazione che era giunta a 48 ore dal suo arresto e dalla reclusione a San Vittore, notizia che aveva sconvolto i fan della coppia lo scorso 23 novembre.

Alessandro Basciano/ L'avvocato “Ecco perchè è stato scarcerato, Sophie Codegoni con lui a fare la spesa”

SOPHIE CODEGONI, I PM: “GRAVI INDIZI VERSO ALESSANDRO BASCIANO”

Il quotidiano di via Solferino riporta alcuni dei passaggi più significativi presenti nelle pagine dell’Appello presentato dal pubblico ministero Antonio Pansa, nonché da Maria Letizia Mannella, l’aggiunto, quest’ultima protagonista di una recente puntata del programma Magistrati, e da anni a fianco delle donne.

A loro modo di vedere vi sarebbero degli indizi giudicati “gravi” nei confronti di Alessandro Basciano che hanno appunto portato all’arresto dello stesso, una serie di aggressioni e minacce durate per mesi, si legge ancora sul Corriere, spesso e volentieri intervallati da ripensamenti dello stesso deejay, un modus operandi purtroppo già visto in numerosi altri casi di violenza contro le donne. Molte volte abbiamo infatti ascoltato testimonianze di vittime che hanno sopportato aggressioni e minacce, anche perchè “illuse” da eventuali scuse o passi indietro dei loro aguzzini, ma che alla fine si sono rivelate completamente false.

Alessandro Basciano svela un retroscena su ospitate a Verissimo e Sophie Codegoni/ "Le hanno detto cosa dire"

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO, LE NUOVE RIVELAZIONI

Non sappiamo se Alessandro Basciano si sia scusato con Sophie Codegoni e abbia compreso le sue azioni, fatto sta che questo è il quadro che è emerso lo scorso 28 novembre, quando la ragazza si è recata in procura per raccontare la propria situazione, una lunga chiacchierata durata ben cinque ore, durante la quale la stessa ha spiegato di non aver mai ritirato la querela presentata il 9 dicembre del 2023 contro lo stesso Basciano.

La seconda denuncia era stata presentata lo scorso 14 novembre, quando il deejay da un milione di follower aveva aggredito due amici della giovane madre e sfondato il vetro della loro auto, di fatto la goccia che fece traboccare il vaso. Il fatto forse più grave è quello che 16 novembre, quando la stessa Sophie, mentre si trovava per un evento promozionale in un centro commerciale vicino a Milano, quando la stessa si è accorta di due uomini che sembravano controllarla. La Codegoni li ha descritti come due presunti nordafricani, denunciando poi alle autorità il fatto che lo stesso ex frequenterebbe delle “persone pericolose” con dei “precedenti penali”.

SOPHIE CODEGONI E ALESSANDRO BASCIANO, L’EPISODIO DEL KETCHUP

Infine c’è un altro caso particolare segnalato sempre lo scorso fine novembre in procura da Sophie Codegoni, ed è quello risalente allo scorso 31 maggio, quando Alessandro Basciano ha minacciato di suicidarsi dopo uno scambio di messaggi WhatsApp con la sua ex. I due si erano riavvicinati all’inizio del 2024 poi lei lo aveva lasciato definitivamente dopo aver compreso che non fosse cambiato. “Mi butto di sotto”, scriveva lui, per poi scriverle che era insanguinato.

Sophie Codegoni ha quindi effettuato una videochiamata, preoccupata, per poi accorgersi che lo stesso deejay si era solo macchiato con il ketchup e che in realtà non stesse perdendo sangue. Un episodio che ovviamente fece andare su tutte le furie la giovane influencer, che accusò il suo ex fidanzato di prendersi gioco di lei, sapendo che “ogni volta che fai così corro da te”. Ricordiamo che il legale di Basciano rimanda al mittente ogni accusa, precisando che il giorno dell’arresto, lo stesso fosse con la sua ex fidanzata e la madre di lei a fare la spesa, a testimonianza di un clima a suo modo di vedere sereno.