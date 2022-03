Alessandro Basciano/ “Dopo 4 giorni mi sono dichiarato a Sophie. I Jerù? Svaniranno”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: casa insieme a Milano

Alessandro Basciano non ha vinto il Grande Fratello Vip 6, ma dentro la casa di Cinecittà ha trovato l’amore. L’ex tentatore, infatti, si è fidanzato con Sophie Codegoni. Da quando si sono spente le luci del reality show di Canale 5 i due sono inseparabili e sono già andati a vivere insieme a Milano in un appartamento preso in affitto da Valeria Pasciuti, mamma dell’ex tronista di Uomini e Donne: “Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa, l’ha arredata e ci ha messo pure Io spazzolino per Alessandro. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale, che si dividerà fra Milano e Roma, dove c’è suo figlio Nicolò”, ha raccontato Sophie sulle pagine del settimanale Chi. Nella lunga intervista di coppia, Basciano ha ripercorso i primi passi della loro storia d’amore, nata davanti alle telecamere del GF Vip.

“I primi giorni nella Casa giocavo molto perché avevo il ruolo del tentatore… Sono entrato nella Casa con il desiderio di guardare Sophie negli occhi per essere sicuro che le mie sensazioni fossero esatte. Lei ha avuto la mia stessa percezione perché, quando sono arrivato, ha detto in confessionale: “È il mio prototipo di uomo”. Dicevo che non l’avrei guardata perché era fidanzata con Gianmaria, ma dopo quattro giorni mi sono dichiarato e stavamo già flirtando di nascosto”, ha detto Alessandro Basciano. Poi ha parlato anche di Soleil Sorge e di Jessica Selassié, che inizialmente aveva dimostrato un certo interesse nei suoi confronti: “Mi ero avvicinato a Sole, che conoscevo già, ma ci vedevamo come amici. È normale che ci sia attrazione, ma non sempre vai oltre, infatti è stata il nostro Cupido. Invece Jessica era attratta da me e a me piaceva il suo carattere, ma niente di più”. Infine l’ex tentatore ha commentato il flirt tra Jessica, vincitrice del Grande Fratello Vip 6, e Barù Gaetani: “Secondo me quando usciranno svanirà tutto, visto che non è successo niente in questi mesi”.

