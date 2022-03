Alessandro Basciano e Sophie Codegoni all’Isola dei Famosi?/ Lei “Secondo me ad un certo punto mi affoga…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni all’Isola dei Famosi?

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati ospiti del format Isola Party. La coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip ha mostrato un forte affiatamento anche all’esterno tanto che i due già sono andati a convivere. Durante la diretta dell’Isola Party, Alessandro Basciano ha raccontato che gli piacerebbe partecipare all’Isola dei Famosi con Sophie Codegoni e ha sentenziato: “Sarebbe l’ennesima prova”. Anche per Sophie Codegoni potrebbe trattarsi di un’esperienza divertente, soprattutto se condivisa con Alessandro Basciano. La ragazza ammette: “Secondo me sarebbe super divertente, non so quanto lui voglia fare L’Isola insieme a me, secondo me non mi sopporta più e a un certo punto mi affoga”.

Alessandro Basciano ha poi rotto il silenzio sull’esperienza al Grande Fratello Vip. Alessandro non pensava di rimanere nella casa per tutto quel tempo: “Ho fatto due mesi e mezzo e non so neanche come ho fatto a farli, mi ero dato tipo dai due giorni a una settimana”. Sophie Codegoni ha invece dichiarato: “Io è come se fossi tornata da un altro pianeta, non riesco a dormire, mangio in orari sbagliatissimi, mi fa stranissimo magari stare in un ambiente con troppe persone, dopo un po’ sembro veramente fuori dal mondo, non è facile ti dico la verità”.

Per Alessandro Basciano è stato però difficile tornare alla vita di tutti i giorni. Il ragazzo, uscito dal Grande Fratello Vip, ha ammesso di essere stato in difficoltà: “Il rientro non è per niente facile, vivi dentro quella bolla e quando esci fuori che poi nella vita normale trovi di nuovo tutto più macchinoso, ritornare alla normalità diventa tutto molto più difficile, ci vorrà del tempo”. La coppia ha ricevuto molto sostegno sui social. I primi a stupirsi sono stai soprattutto loro: “Sono calorosi, anche perché dopo la finale sono venuti anche in hotel, sono stati tantissimi, ci hanno allestito tutto, sorprese, regali”, ha rivelato Basciano. Il ragazzo preferirebbe un’avventura come quella dell’Isola dei Famosi. A lui piace il contatto con la natura: “Forse come dice Sophie sarebbe più una roba portata per me perché mi troverei in mezzo alla natura piuttosto che chiuso. Al GF Vip mi sono sentito un leone in gabbia”.

Sophie Codegoni è invece più cauta e dichiara che a spaventarla sono gli insetti: “Ho una paura incredibile degli insetti, quindi per quanto riguarda la fame e gli sport lo farei senza problemi, mi hanno detto che è un’esperienza pazzesca”. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni potrebbero essere invece la coppia perfetta per un altro tipo di programma, Temptation Island Vip. Chissà però se il loro amore potrebbe resistere.











