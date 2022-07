Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi?/ La testimonianza da Formentera: “Più uniti che mai e…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi?

Da qualche tempo sono scomparsi dai radar, dando ai fan il timore di un possibile allontanamento e, addirittura, di una crisi di coppia. Tuttavia la storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni procede invece a gonfie vele e a confermarlo è stato Pipol Gossip che ha avuto modo di incontrare i due ex gieffini a Formentera.

Sophie Codegoni disavventura a Formentera/ "Sfogo sul viso", Basciano con la febbre

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip ed è lì che hanno iniziato a conoscersi e piacersi. Nonostante qualche difficoltà iniziale, i due hanno iniziato nella Casa una frequentazione che è poi continuata fuori alla fine del reality e che, a quanto pare, continua ancora oggi e sotto i migliori auspici.

Sophie Codegoni derubata in Spagna/ La reazione è epica: Alessandro Basciano...

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nessuna crisi per la coppia: la testimonianza

Pipol Gossip ha “incontrato, a pranzo e a cena al ‘Rigatoni’ con il proprietario del locale Davide e il vocalist Max Righi, una tra le coppie più amate di questo GFvip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.” fa sapere su Instagram la nota pagina, smentendo poi la presunta crisi tra i due ex gieffini. “I due hanno staccato per 4 giorni scegliendo le Balerai per la prima vacanza di coppia proprio oggi sono ritornati a Roma.” ha spiegato ancora la fonte, aggiungendo infine che non solo la storia va avanti ma che sono anche in arrivo grandi novità: “L’amore procede a gonfie vele e per il lavoro: beh iniziate il conto alla rovescia perché magari a Formentera si fanno incontri speciali. Di più non possiamo svelare… per ora.” I dettagli,l per ora, restano un mistero.

Clementina Deriu ha un nuovo fidanzato?/ L'ex di Alessandro Basciano tra abbracci...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA